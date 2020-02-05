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«Не женат, трое детей, деньги - не главное». Кто, как и зачем ходит на «быстрые свидания»

05.02.2020 11:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Мама увидела объявление и говорит: сходи — а вдруг!», — яркая брюнетка с густыми черными ресницами еще раз поправляет прическу, вытягивает спину и ждет. Из динамиков Рома Зверь уверяет, что «все только начинается, начина-е-тся!». И, кажется, она ему — Роме — верит. Наша брюнетка и другие девять участниц за столиками гомельского кафе «Магеллан» ждут начала «быстрых свиданий»: заполнили анкеты, сделали селфи, написали подругам, отлучились попудрить носики, пригубили шампанского от организаторов, проверили количество лайков в инстаграм… Но время предательски тянется. До начала осталось каких-то 10 минут, а мужчин пока всего лишь четверо.

Но вот в последние мгновения хлопает дверь — на пороге появляются еще трое участников. Девушки за столиками с интересом рассматривают потенциальных женихов, организаторы с облегчением вздыхают — сегодня, наконец, все получится.

— До этого вечера мы уже несколько раз переносили мероприятие. И все из-за мужчин — очень безответственные. Делают заявки, мы формируем группу, но за день до встречи они не отвечают на телефонные звонки, на электронную почту, просто исчезают. Вот и сегодня, к примеру, должно было быть 10 участников, а пришли семь, но и на том спасибо, — говорит студентка Инесса. Она и ее парень Алексей полгода назад открыли ИП и решили организовать в Гомеле встречи для одиноких сердец.

— Нашему городу катастрофически не хватает мероприятий такого формата. Люди закомплексованы, а многие просто настолько заняты, что им не до личной жизни. Соцсети, к сожалению, не могут заменить живое общение. Сайты знакомств не могут обеспечить конфиденциальность, ведь твою анкету на них может увидеть кто угодно. Мы же эту конфиденциальность стараемся максимально гарантировать, — говорит Алексей.


Организаторы «Speed Dating» в Гомеле Инесса и Алексей

Правила гомельских «быстрых свиданий» ничем не отличаются от общемировых. К участницам за столик подсаживаются молодые люди и общаются на протяжении семи минут — этого времени, по словам специалистов, достаточно, чтобы успеть составить первое впечатление о человеке и понять, нужно ли продолжать с ним общение. После каждой такой встречи свои впечатления о собеседнике гости отмечают в «карте симпатий». Далее организаторы сравнивают карты, и, в случае совпадения плюсов, рассылают контакты участникам. Ну, а дальше уже — все в руках самих участников.


Максиму 26 лет, работает на железной дороге.

— Скучно, вот решил попробовать, — объясняет парень.

— Думаете, здесь можно найти серьезные отношения?

— Не думаю, — оглядывается по сторонам Максим. — Тем более сказали, что здесь будут девушки до 30, а получается…

Среди участниц визуально действительно больше тех, кому за 30. Я вот, например.


Максим рассказывает про работу и зачем-то про девушку, которую он любит безответной любовью вот уже много лет. Что мне теперь делать с этой информацией, Максим? Но, к счастью, семь минут закончились.

Напротив уже Александр. Ему 28, занимается монтажом металлоконструкций, а все свободное от официальной работы время уделяет изучению окружающей среды.

— Вы знаете, что раз в 390 лет погода повторяется? Есть исследования, просто не все знают о них. Еще в Беларуси через 20 лет будет значительно теплее, а в Европу наоборот — придет похолодание. Но все будет хорошо.

— А коронавирус?

— А что коронавирус? — к такому вопросу Александр оказался не готов.

— Ну что с ним будет дальше? Эпидемия?

— Да нет, все пройдет. Такое уже много раз было и проходило.

Вздыхаю с облегчением. Еще и оттого, что наши с Александром семь минут закончились.


И уже слушаю историю Артема: месяц назад его затопили соседи и сегодня он, наконец, решил устранить последствия коммунальной катастрофы.

— Просто живу с мамой, надоело слушать, как она выносит мозг, поэтому лучше сделать этот ремонт и забыть.

Эх, Артем, никогда больше такого не говори. По крайней мере, на первом свидании.

Однако, несмотря на проколы, парень настроен решительно.

— Мне уже 32, пора определяться, но пока не нашел ту единственную, — раскрывает душу участник.

— А где обычно ищете?

— Свою судьбу можно найти где угодно, главное — быть активным. Но жизнь так складывается, что времени на поиски почти нет.

— А какую девушку вы ищете? Есть идеал?

— Понимаете, идеал можно представлять себе сколько угодно, а искать надо просто нормального, адекватного человека. Вот и все.

И у нас тоже все — время истекло. Прощайте, Артем.


Следующим за столик присаживается Алексей. Ему 27, выглядит серьезным.

— Все тут говорят, что пришли развлечься — врут. Любой, кто сюда пришел, ищет вторую половину.

Я киваю, Алексей же рассказывает, что полгода назад пережил развод, переехал жить к родителям и только выбрался из депрессии. Пытается снова поверить в любовь. Знакомиться в соцсетях, уверен молодой человек, не очень хорошая идея — пустая болтовня, которая заводит в тупик. Ночной клуб для серьезных целей тоже не подходит, да и идти туда Алексею не с кем.

— Большинство друзей женаты, остальные любят выпить. А мне это неинтересно, — признается парень.

Ставлю за серьезность Алексею плюс — и встречаю жизнерадостного красавчика Артема. Ему 27, любит кататься на коньках и велосипеде, ходить в баню и обливаться холодной водой.

— Представляешь, встретил своего соседа здесь — вон он, только от тебя ушел, — хохочет парень и тут же переходит в атаку. — Ну рассказывай, где живешь, чем занимаешься? Сколько тебе? Дети есть? Да ладно?! — сыплет вопросами красавчик, а на прощание просит поставить ему плюсик.


Следующий участник представился дядей Сережей — и с самого начала у нас что-то не заладилось. Нежнее с девушками, дядя Сережа, надо. Ставлю жирный минус еще до окончания разговора.

У 30-летнего Игоря в руках бокал с шампанским, он присаживается и представляется путешественником.

—  А говорили, что шампанское здесь только девушкам подают.

— Так и есть. Это со мной предыдущая участница поделилась, — явно доволен собой Игорь.

— И куда же вы путешествуете?

— Ой, да столько городов было, все и не перечислишь: Москва, Электросталь, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Туапсе. Сейчас вот мечтаю покорить Крым. Крым-то уже «наш»! — хохочет Игорь.

Интересно, где-нибудь есть кнопка «закончить свидание досрочно»? Ладно, в конце концов, я на работе.

— И как выбираете место путешествия?

— Очень просто. Нашел работу в городе, в который хочу ехать, собрал вещи и поехал.

— Что это за работа?

— Ой, да кем угодно: администратором, мойщиком машин, строителем, сантехнику могу ремонтировать. Я все умею.

— Были женаты?

— Нет. Но у меня трое детей.

— А алименты?

— Я всех своих женщин научил поступать так, чтобы не делать людям плохо. Они верят в карму. К тому же, все они сейчас живут в достатке, могут еще и мне деньжат подкинуть. Хотя деньги мне не интересны.

А вы, Игорь, не интересны мне. Жирно минусую.


Час пролетел. Свидания закончены. Одни участники торопятся к гардеробу, другие — напротив, не спешат покидать кафе.

— Ну это хорошее развлечение. Люди, оказывается, такие разные, — хохочут три подруги. Теперь они, наконец, все за одним столиком — и просят официанта принести шампанского.

А вот наша брюнетка, похоже, разочарована — ни один участник ей не понравился, по крайней мере, с первого взгляда.

Зато мужчины вполне довольны своими новыми знакомствами. Многие не скрывают — хотели бы продолжить дальнейшее общение. Ну, а как оно там сложится дальше, станет понятно, когда организаторы обработают карты симпатий — и вышлют на почту совпавших в плюсах участников их контакты. Возможно, у кого-то все же случится любовь — если не с первого, то со второго взгляда.


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Теги: сайт знакомств, знакомства
 
 
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Правила «быстрых свиданий» в Беларуси ничем не отличаются от общемировых: кучастницам за столик подсаживаются молодые люди и общаются на протяжении семи минут -...
 
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