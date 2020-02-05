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Оплатить проезд в автобусах Гомеля можно будет с помощью смартфонов

05.02.2020 10:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле оплатить проезд в автобусе можно будет через смартфон. Систему начнут тестировать уже 6 февраля.


Фото: t.me/gomel_new

Для того, чтобы оплатить проезд, необходимо скачать специальное приложение и с помощью камеры смартфона отсканировать QR-код, который разместят в салоне.

Пока механизм будут отрабатывать на одном маршруте, а к концу года планируют внедрить его во всей городской автобусной сети.

 
Теги: Гомель
 
 
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Систему начнут тестировать уже с завтрашнего дня.
 
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