Оплатить проезд в автобусах Гомеля можно будет с помощью смартфонов

Источник материала: Tut.by

В Гомеле оплатить проезд в автобусе можно будет через смартфон. Систему начнут тестировать уже 6 февраля.



Фото: t.me/gomel_new

Для того, чтобы оплатить проезд, необходимо скачать специальное приложение и с помощью камеры смартфона отсканировать QR-код, который разместят в салоне.

Пока механизм будут отрабатывать на одном маршруте, а к концу года планируют внедрить его во всей городской автобусной сети.