В 2019 году в Кореличском районе 120 человек задержаны на рабочих местах в пьяном виде

Источник материала: Полымя

Правоохранительными органами и органами государственного управления района в 2019 году принимались определенные меры по стабилизации преступности, профилактике правонарушений на территории района.

В 2019 году в районе отмечено снижение общей преступности в сравнении с аналогичным периодом 2018 года с 154 преступлений до 145. Соответственно уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения уменьшился с 78,4 до 74,3 (в среднем по области 77,7).

Наибольшее количество уголовно-наказуемых деяний приходится на г.п. Кореличи – 41 преступление, Мирский сельский Совет – 28, Малюшичский сельский Совет – 15, Турецкий сельский Совет – 14.

Наиболее значительный рост преступлений характерен для г.п. Кореличи (+7 преступлений), Малюшичского сельского Совета (+3), Еремичского сельского Совета (+2).

В структуре преступности преобладают кражи, 74,7% от общего количества зарегистрированных преступлений или 65 преступлений, 26 из них совершено из жилищ, 24 из квартир и частных домовладений.

За анализируемый период в результате преступных посягательств пострадало 123 гражданина, из которых 55 женщин, 23 несовершеннолетних, 68 мужчин, 10 потерпевших находились в состоянии алкогольного опьянения.

В 2019 году по линии уголовного розыска зарегистрировано 3 преступления, относящиеся к категории тяжких преступлений, что соответствует уровню 2018 года. При этом все три преступления — это умышленные причинения тяжких телесных повреждений (2018 г. – 0). В тоже время с 2 до 0 уменьшилось количество покушений на убийство.

Проведенный анализ свидетельствует, что основными причинами способствующими совершению преступлений по прежнему является пьянство, незанятость граждан, неэффективная работа со стороны сотрудников РОВД, несвоевременное установление и выявление работниками милиции лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и не принятия к ним мер профилактического воздействия.

Анализ криминогенной обстановки на территории района, масштабы и темпы распространения пьянства, а также совершенные на его почве преступления и правонарушения свидетельствуют о необходимости проведения системной и целенаправленной работы всех органов и учреждений, осуществляющих профилактическую деятельность, активизации работы общественных формирований, трудовых коллективов по профилактике, выявлению и пресечению преступных посягательств.

По сведениям ОВД в 2019 году выявлено 462 правонарушения, предусматривающих административную ответственность за распитие спиртных напитков или появление в пьяном виде в общественных местах, выявлен 1 очаг самогоноварения, 19 фактов незаконного оборота алкогольной продукции, изъято и уничтожено 148,45 литров спиртосодержащей жидкости.

Не уменьшается и количество лиц, привлеченных к административной ответственности за нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения – 120 человек. Из них в СПК «Свитязянка-2003» – 35, КСУП «Черняховский-Агро» – 22, КСУП «Малюшичи» – 16.

На территории Кореличского района от отравления алкоголем умерло 2 человека.

По-прежнему на территории района погибает и травмируется значительное количество граждан. От внешних причин, в результате преступлений, пожаров, утоплений, отравлений в 2019 году погибло 24 жителя района.

Эти данные свидетельствуют о необходимости активизации работы по профилактике пьянства, алкоголизма и самогоноварения. Борьба с пьянством и алкоголизмом Директивой Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» определена как приоритетная.

По-прежнему остается актуальной проблема пьянства среди несовершеннолетних. В 2019 году установлено 30 фактов нарушений антиалкогольного законодательства несовершеннолетними, выявлено 26 фактов вовлечения несовершеннолетних в антиобщественное поведение.

В целях улучшения профилактики пьянства необходимо и в дальнейшем продолжить практику проведения в районе «дней трезвости», ограничения торговли спиртными напитками в определенное время суток, проведения активной антиалкогольной компании.

Проблема противодействия коррупции остается одним из главных направлений Государственной политики Республики Беларусь. Решая поставленные Главой государства задачи по борьбе с коррупцией и защите экономической безопасности государства, правоохранительные органы района обязаны активно участвовать в реализации организационно-правовых, профилактических и практических мер, направленных на обеспечение неукоснительного соблюдения требований антикоррупционного законодательства, надежную защиту прав граждан, интересов общества и государства.

В 2019 году на территории района по линии БЭП было выявлено 7 преступлений (2018 г. — 13), из них 1 коррупционной направленности (2018 г. — 4). Экономические преступления не выявлялись.

Александр МЕЛЬНИКОВ,

прокурор Кореличского района