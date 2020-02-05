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В Вооруженных Силах Республики Беларусь продолжаются мероприятия проверки боевой готовности

05.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

5 февраля в рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил было осуществлено наращивание состава сил и средств для несения боевого дежурства по противовоздушной обороне.

В Вооруженных Силах Республики Беларусь продолжаются мероприятия проверки боевой готовности

К выполнению задач в составе выделенных сил приступили боевые расчеты зенитных ракетных дивизионов «Оса», «Тор-М2» и «С-300», экипажи истребительной, штурмовой и армейской авиации.

В Вооруженных Силах Республики Беларусь продолжаются мероприятия проверки боевой готовности
В Вооруженных Силах Республики Беларусь продолжаются мероприятия проверки боевой готовности

Организованы выдвижения подвижных маловысотных радиолокационных групп в новые районы для наращивания радиолокационного поля.

В Вооруженных Силах Республики Беларусь продолжаются мероприятия проверки боевой готовности

По информации МО РБ

 
 
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5 февраля в рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил было осуществлено наращивание состава сил и средств для несения боевого...
 
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