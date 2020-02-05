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В Буда-Кошелевском районе вор обокрал дом, пока хозяин был в гостях

05.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В ноябре 2019 года в оперативно-дежурную службу Буда-Кошелевского РОВД поступило сообщение от жителя деревни Кленовица о краже имущества из его дома. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

В Буда-Кошелевском районе вор обокрал дом, пока хозяин был в гостях

По прибытии установлено, что злоумышленник, воспользовавшись тем, что хозяин дома находился в гостях, а ближайший жилой дом расположен на приличном расстоянии, выставил оконное стекло и проник внутрь. Потерпевшим было указано, что похищен телевизор, ноутбук и различный электроинструмент.

В Буда-Кошелевском районе вор обокрал дом, пока хозяин был в гостях

Отработка сотрудниками милиции жителей населенного пункта ничего не дала, подозреваемых не выявили. Тем временем специалист Буда-Кошелевского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз совместно со следователем Буда-Кошелевского РОСК проводили осмотр места происшествия, фиксируя обстановку в доме и на прилегающей территории. На раме окна, через которое неизвестный проник в дом, экспертом был обнаружен и изъят след пальца руки. После выявления отличий с отпечатками следов пальцев рук хозяина, след направили для проверки по учетам АДИС «Дакто-2000». С использованием системы его сверили с базой данных и установили совпадение с отпечатком пальца ранее неоднократно судимого жителя города Гомеля.

На следующий день в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий милиционеры задержали подозреваемого мужчину в Гомеле. В его доме находилась часть похищенного имущества. Под давлением предоставленных доказательств ему ничего не оставалось, как признаться в содеянной им краже. На данный момент уже состоялся суд, мужчина понес заслуженное наказание.

 Госкомитет судебных экспертиз

 
Теги: Гомель
 
 
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В ноябре 2019 года в оперативно-дежурную службу Буда-Кошелевского РОВД поступило сообщение от жителя деревни Кленовица о краже имущества из его дома. На...
 
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