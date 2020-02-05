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Врач консультирует: коронавирусная инфекция

05.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Вирус передается при непосредственном контакте с больным человеком или носителем инфекции. Механизм передачи воздушно-капельный.

Симптомы:

- сухой кашель;

- высокая температура, характерная при любой вирусной инфекции;

- диарея;

- головная боль;

- затруднение дыхания, в последствие присоединяется влажный кашель и насморк.

Осложнения:

- вирус поражает нижние дыхательные пути, тем самым вызывает пневмонии. Осложнения в виде пневмоний чаще бывает у лиц с ослабленным иммунитетом, страдающих хроническими заболеваниями.

Диагностика:

- специальные тест-системы, которые позволяют диагностировать коронавирус, так как расшифрован геном вируса.

Меры профилактики, такие же как у любой вирусной инфекции:

- избегать мест массового скопления людей;

- не трогать грязными руками глаза, нос и рот;

- регулярно проветривать помещение, проводить влажную уборку;

- мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;

- при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;

- люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать этикет кашля (соблюдать дистанцию, при кашле и чихании прикрываться одноразовыми салфетками, носовыми платками);

- поддерживать оптимальную влажность в жилых помещениях, для предотвращения высыхания слизистых верхних дыхательных путей (от сухого воздуха пересыхает слизистая оболочка верхних дыхательных путей, реснички которой удерживают инфекцию при входе в организм, т.е. перестает работать местный иммунитет, и инфекция беспрепятственно проникает внутрь организма);

- вести здоровый образ жизни (полноценный сон, свежий воздух, активный отдых, сбалансированная пища, богатая витаминами), что поможет организму бороться с любыми инфекциями.

http://www.gigbor.by

 
 
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