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Минский областной рыболовный фестиваль отменили - нет льда
05.02.2020 15:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минский областной рыболовный фестиваль, который должен был пройти 8 февраля, отменен,
Причина отмены — аномально теплая зима на водоемах региона, включая место проведения фестиваля — гребной канал Республиканского центра олимпийской подготовки по гребным видам спорта в Заславле. Там не образовался лед.
В рамках фестиваля планировались бесплатные соревнования по лову рыбы на мормышку со льда и по лову рыбы на зимнюю блесну.
Прогнозы синоптиков не позволяют надеяться, что фестиваль все-таки получится провести в ближайшее время.
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Фестиваль должен был пройти 8 февраля.
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