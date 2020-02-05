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Минский областной рыболовный фестиваль отменили - нет льда

05.02.2020 15:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минский областной рыболовный фестиваль, который должен был пройти 8 февраля, отменен, сообщает Белорусское общество охотников и рыболовов.


Причина отмены — аномально теплая зима на водоемах региона, включая место проведения фестиваля — гребной канал Республиканского центра олимпийской подготовки по гребным видам спорта в Заславле. Там не образовался лед.

В рамках фестиваля планировались бесплатные соревнования по лову рыбы на мормышку со льда и по лову рыбы на зимнюю блесну.

Прогнозы синоптиков не позволяют надеяться, что фестиваль все-таки получится провести в ближайшее время.

 
 
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