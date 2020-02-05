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Совмин утвердил требования к условиям труда работников

05.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Постановлением Совета Министров Беларуси от 1 февраля 2020 года № 66 утверждены специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, пишет Национальный правовой интернет-портал.

Документом установлены требования к условиям труда женщин. К примеру, отмечается, что для беременных должен быть исключен их контакт с производственными факторами, не отвечающими гигиеническим нормативам, с наркотическими анальгетиками, противоопухолевыми лекарственными средствами, средствами защиты растений, биологическими факторами (патогенными микроорганизмами, нерегламентированными биологическими веществами).

Постановлением утверждены и требования к условиям труда работающих инвалидов, несовершеннолетних, к обеспечению средствами индивидуальной защиты, прохождению обязательных медосмотров с учетом условий труда работающих, а также требования к организации и проведению контроля производственных факторов, оценке и управлению профессиональным риском для обеспечения оптимальных и допустимых условий труда работников.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

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Согласно требованиям, условия труда работающих подлежат государственной санитарно-гигиенической экспертизе.
 
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