Совмин утвердил требования к условиям труда работников

Источник материала: Единство

Постановлением Совета Министров Беларуси от 1 февраля 2020 года № 66 утверждены специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, пишет Национальный правовой интернет-портал.

Документом установлены требования к условиям труда женщин. К примеру, отмечается, что для беременных должен быть исключен их контакт с производственными факторами, не отвечающими гигиеническим нормативам, с наркотическими анальгетиками, противоопухолевыми лекарственными средствами, средствами защиты растений, биологическими факторами (патогенными микроорганизмами, нерегламентированными биологическими веществами).

Постановлением утверждены и требования к условиям труда работающих инвалидов, несовершеннолетних, к обеспечению средствами индивидуальной защиты, прохождению обязательных медосмотров с учетом условий труда работающих, а также требования к организации и проведению контроля производственных факторов, оценке и управлению профессиональным риском для обеспечения оптимальных и допустимых условий труда работников.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.