Последний обвиняемый спустя 20 лет получил срок за убийство жены экс-главы Докшицкого района

Источник материала: Tut.by

В Витебске 5 февраля вынесли приговор третьему участнику убийства жены бывшего председателя Докшицкого райисполкома Ивана Подреза, которое произошло почти 20 лет назад . 46-летний мужчина получил 12 лет колонии усиленного режима. Об этом TUT.BY сообщили в областном суде. Двое его подельников осуждены полгода назад.



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Убийство произошло в августе 2000 года. Трое молодых мужчин проникли в дом и гараж бывшего чиновника и искали там ценные вещи и деньги. Какое-то время они орудовали в доме без свидетелей, но потом вернулась 46-летняя хозяйка. Женщину связали телефонным проводом и скотчем и стали избивать, угрожая ножом и электрическим проводом с оголенными жилами.

На теле жертвы было «не менее 18 травмирующих воздействий в области головы, туловища, рук и ног». Женщина умерла на месте.

Преступники забрали имущество и деньги на сумму не менее 2 млн 672 тысяч неденоминированных рублей (более 3300 долларов по тогдашнему курсу Нацбанка).

Нападавших нашли только весной 2018 года — благодаря генетической экспертизе. Один из них совершил кражу — и его биологические образцы совпали со следами на окурках, оставленных на месте преступления в Докшицах.

В августе 2019 года суд признал двоих мужчин виновными в убийстве с особой жестокостью, сопряженном с разбоем. Они получили 17 лет колонии усиленного режима, а один — еще и штраф в 1050 рублей.

Мужу погибшей женщины обвиняемые должны выплатить 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Третьего фигуранта дела в феврале 2019 года задержали в России и экстрадировали в Беларусь. 5 февраля 2020-го Витебский областной суд вынес приговор за убийство с особой жестокостью, сопряженное с разбоем, и ему — 12 лет колонии усиленного режима.