Пленум БРСМ собрал молодежь района

Источник материала: Газета Авангард

Сегодня в районном историко-краеведческом музее состоялся XIII Пленум Буда-Кошелевского РКОО “БРСМ”.

Участие в работе Пленума приняли заместитель председателя районного исполнительного комитета Геннадий Вамбриков, заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома Надежда Романова, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Ольга Ахременко, председатель Буда-Кошелевского районного совета ветеранов Мария Максимчикова, а также члены районного комитета ОО «БРСМ» и секретари первичных организаций учреждений и предприятий района.













На повестку дня было вынесено 3 вопроса. Первый секретарь районного комитета ОО «БРСМ» Алевтина Иванова доложила об итогах работы организации за 2019 год и озвучила задачи, стоящие перед районным комитетом на 2020. В качестве содокладчиков выступили и поделились опытом работы своей первички с коллегами Светлана Ткачева — секретарь первичной организации ГУО “Бушевский детский сад- средняя школа”, а также Виктория Асипцова — сектетарь первичной организации УЗ “Буда-Кошелевская ЦРБ”.

Итоги работы Пленума подвел Геннадий Вамбриков, который отметил, что в целом работа организации в минувшем году оценена объективно и ее деятельность можно признать удовлетворительной. Также от “БРСМ” ждут новых инициатив, и неплохо было бы придумать и организовать свое “брендовое” районное мероприятие для молодежи, которого не будет ни в одном другом районе.





В завершение XIII Пленума от имени районного комитета ОО «БРСМ» были отмечены благодарностью за активное участие в проектах и программах Белорусского республиканского союза молодежи лучшие первичные организации по итогам 2019 года.























Ирина ШУТОВА

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