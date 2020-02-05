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Пленум БРСМ собрал молодежь района

05.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Сегодня в районном историко-краеведческом музее состоялся XIII Пленум Буда-Кошелевского РКОО “БРСМ”.

Участие в работе Пленума приняли заместитель председателя районного исполнительного комитета Геннадий Вамбриков, заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома Надежда Романова, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Ольга Ахременко, председатель Буда-Кошелевского районного совета ветеранов Мария Максимчикова, а также члены районного комитета ОО «БРСМ» и секретари первичных организаций учреждений и предприятий района.

Пленум БРСМ собрал молодежь района

Пленум БРСМ собрал молодежь района

Пленум БРСМ собрал молодежь района

На повестку дня было вынесено 3 вопроса. Первый секретарь районного комитета ОО «БРСМ» Алевтина Иванова доложила об итогах работы организации за 2019 год и озвучила задачи, стоящие перед районным комитетом на 2020. В качестве содокладчиков выступили и поделились опытом работы своей первички с коллегами Светлана Ткачева — секретарь первичной организации ГУО “Бушевский детский сад- средняя школа”, а также Виктория Асипцова —  сектетарь первичной организации УЗ “Буда-Кошелевская ЦРБ”.

Итоги работы Пленума подвел Геннадий Вамбриков, который отметил, что в целом работа организации в минувшем году оценена объективно и ее деятельность можно признать удовлетворительной.  Также от “БРСМ”  ждут новых инициатив, и неплохо было бы придумать и организовать свое “брендовое” районное мероприятие для молодежи, которого не будет ни в одном другом районе.

Пленум БРСМ собрал молодежь района

В завершение XIII Пленума от имени районного комитета ОО «БРСМ» были отмечены благодарностью за активное участие в проектах и программах Белорусского республиканского союза молодежи лучшие первичные организации по итогам 2019 года.

Пленум БРСМ собрал молодежь района
Пленум БРСМ собрал молодежь района
Пленум БРСМ собрал молодежь района
Пленум БРСМ собрал молодежь района
Пленум БРСМ собрал молодежь района
Пленум БРСМ собрал молодежь района

Пленум БРСМ собрал молодежь района

Пленум БРСМ собрал молодежь района

Ирина ШУТОВА

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Сегодня в районном историко-краеведческом музее состоялся XIII Пленум Буда-Кошелевского РКОО “БРСМ”. Участие в работе Пленума приняли заместитель...
 
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