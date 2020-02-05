В это воскресенье 200 влюбленных минчан будут целоваться в одном месте

Источник материала: Единство

Мировой рекорд по самому длинному поцелую был установлен в 2013 году в Паттайе: тайская пара целовалась 58 часов, 35 минут и 58 секунд без остановок. В белорусском поцелуйном марафоне главным критерием при выборе победителей станет не только длительность поцелуя, но и его креативность.

После команды “старт” у каждой пары будет ровно 60 минут. За это время они смогут проявить свою фантазию и показать жюри любой возможный способ поцелуя. К примеру, сесть в позу лотоса или шпагат, собирать во время поцелуя кубик Рубика или вообще танцевать на пуантах.

Главный приз, который получит пара-победитель, — 10-дневное романтическое путешествие на остров Джерба. Он находится на юго-востоке Туниса и славится своими белоснежными пляжами, финиковыми пальмами и кристально-чистым лазурным морем.

Стать участником поцелуйного марафона может каждый совершеннолетний белорус. Для этого нужно отправить письмо на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. и указать в нем свое имя, фамилию, номер телефона, а также небольшой рассказ, почему в числе 100 пар-участников должны оказаться именно вы. Отправить заявку необходимо до 6 февраля.

Поддержать участников поцелуйного марафона или просто стать его зрителем можно уже в это воскресенье. Мероприятие начнется в 14:00 в торговом центре Galleria Minsk.