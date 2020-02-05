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Ссобойка или столовая? Сколько тратят на обед работники Минщины

05.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Неудивительно. Каждый второй работающий белорус, как утверждает всезнающая статистика, ест в обед то, что принесет из дому. Треть работников предприятий и учреждений ходит в столовые и кафе. А остальные? Можно лишь догадываться…

Наши корреспондеты поинтересовалась, где и за какие деньги можно пообедать в разных городах Минщины.

В городе Борисове достаточно кафе, пиццерий и ресторанов, где в обед предложат бизнес-ланч. На многих предприятиях есть столовые либо буфеты. Для своих сотрудников цены, как правило, снижены. Столовые некоторых ведомственных объектов в обеденное время открыты и для посторонних.

— Ходим обедать в столовую хлебозавода, — говорит сотрудница Борисовского райисполкома Ольга. — Недалеко от нас, кормят вкусно и недорого. Без изысков, в основном советская классика: щи, котлеты, салат «Оливье», компот. Сегодня взяла салат из кукурузы с черносливом (1,14 руб.), щи из свежей капусты (0,52 руб.), тушеное сердце в соусе (0,92 руб.), пюре (0,50 руб.) компот из сухофруктов (0,23 руб.). И за три рубля 31 копейку прекрасно пообедала. В соседней пиццерии обед в два раза дороже.

Правда, в столовой всего шесть столиков. Иногда надо подождать, пока место освободится. А позже придешь — нечего выбрать.

Железнодорожный вокзал… Вроде постоянный поток людей, а пообедать полноценно негде. Перекусить можно: рядом мини-кафе и несколько павильонов с беляшами, булками, хот-догами. Приготовят чай, кофе, и «быстросуп». Проезжающему пассажиру такой сервис более-менее сойдет, а вот работник вокзала, к примеру, за полгода таких перекусов гастрит точно наживет. Поэтому берут ссобойки, а кто-то ездит обедать домой.

В пяти минутах от вокзала — ресторан. Филе куриное, салат «Столичный» и чашечка кофе обошлись в 8 рублей. Каждый день так обедать дорого.

Сейчас на привокзальной площади перемены. Часть магазинов убрали, некоторые закрыли. Не исключено, на их месте появится кафе или столовая. Здесь они, пожалуй, очень нужны.

https://www.mlyn.by

 
 
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И где вы обедаете сегодня? Небось, взяли ссобойку?
 
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