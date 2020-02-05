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Российский посол вступился за молодофронтовца, который выкрасил Пушкину руки красной краской

05.02.2020 19:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев считает, что наказанием для Филиппа Шаврова, который разрисовал памятник Пушкину, должно быть публичное осуждение. Об этом Мезенцев рассказал изданию «Наша Ніва».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Я думаю, што публічнае асуджэнне гэтага ўчынку ў асяроддзі літаратараў, пісьменнікаў, інтэлігентных людзей, якімі славіцца Беларусь, павінна быць самым вялікім пакараннем для гэтага чалавека.

Мезенцев отметил, что решение, конечно же, будут принимать правоохранительные органы, но «общественное непризнание и отсутствие поддержки — наилучшая оценка» этому поступку со стороны всего общества.

Инцидент, напомним, случился в середине января: прохожие сообщили в милицию, что кто-то разрисовал красной краской руки памятника Пушкину. Вскоре выяснилось, что это сделал активист «Молодого Фронта» Филипп Шавров — парень сам явился в милицию с признанием.

24 января стало известно, что минчанину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса (Хулиганство). За это, согласно санкции статьи, грозит от штрафа или общественных работ и вплоть до 3 лет лишения свободы. Шавров содержится в СИЗО на Володарского.

 
 
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Мезенцев отметил, что решение, конечно же будут принимать правоохранительные органы, но «общественное непризнание и отсутствие поддержки - наилучшая оценка»...
 
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