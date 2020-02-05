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Российский посол вступился за молодофронтовца, который выкрасил Пушкину руки красной краской
05.02.2020 19:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев считает, что наказанием для Филиппа Шаврова, который разрисовал памятник Пушкину, должно быть публичное осуждение. Об этом Мезенцев
— Я думаю, што публічнае асуджэнне гэтага ўчынку ў асяроддзі літаратараў, пісьменнікаў, інтэлігентных людзей, якімі славіцца Беларусь, павінна быць самым вялікім пакараннем для гэтага чалавека.
Мезенцев отметил, что решение, конечно же, будут принимать правоохранительные органы, но «общественное непризнание и отсутствие поддержки — наилучшая оценка» этому поступку со стороны всего общества.
Инцидент, напомним, случился в середине января: прохожие сообщили в милицию, что кто-то
24 января
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Мезенцев отметил, что решение, конечно же будут принимать правоохранительные органы, но «общественное непризнание и отсутствие поддержки - наилучшая оценка»...
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