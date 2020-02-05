Министр информации Беларуси через TikTok приглашает на Минскую книжную выставку-ярмарку

Источник материала: Полесская правда

Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич опубликовал в популярной среди подростков социальной сети TikTok видео с приглашением на книжную выставку-ярмарку, которая сегодня открылась в Минске.

На данный момент в аккаунте Мининформа в TikTok 55 подписчиков, 205 лайков и 9 опубликованных видео. Видеоприглашение министра уже собрало 104 лайка, 12 комментариев и их количество постоянно растет.

TikTok – популярная среди подростков социальная сеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями.