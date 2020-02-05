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Министр информации Беларуси через TikTok приглашает на Минскую книжную выставку-ярмарку

05.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Министр информации Беларуси через TikTok приглашает на Минскую книжную выставку-ярмаркуМинистр информации Беларуси Александр Карлюкевич опубликовал в популярной среди подростков социальной сети TikTok видео с приглашением на книжную выставку-ярмарку, которая сегодня открылась в Минске.

На данный момент в аккаунте Мининформа в TikTok 55 подписчиков, 205 лайков и 9 опубликованных видео. Видеоприглашение министра уже собрало 104 лайка, 12 комментариев и их количество постоянно растет.

TikTok – популярная среди подростков социальная сеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями.

Напомним, с 5 по 9 февраля в столице проходит XXVII Минская международная книжная выставка-ярмарка. На протяжении ее работы зрителей ожидают многочисленные презентации, интервью с писателями и издателями.

 
Теги: Минск
 
 
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