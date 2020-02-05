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Министр информации Беларуси через TikTok приглашает на Минскую книжную выставку-ярмарку
05.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич
На данный момент в аккаунте Мининформа в TikTok 55 подписчиков, 205 лайков и 9 опубликованных видео. Видеоприглашение министра уже собрало 104 лайка, 12 комментариев и их количество постоянно растет.
TikTok – популярная среди подростков социальная сеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями.
Напомним, с 5 по 9 февраля в столице проходит XXVII Минская международная
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> Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич опубликовал в популярной среди подростков социальной сети TikTok видео с приглашением на книжную...
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