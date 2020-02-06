«Свой маленький Иерусалим есть и на Кореличчине»: председатель райисполкома Геннадий Шатуев встретился со священнослужителями района

Источник материала: Полымя





Во всем мире для поддержания стабильности в обществе действующая власть и духовенство идут рука об руку. Слово священника всегда было и остается емким и действенным для его паствы. Об этом сказал председатель Кореличского райисполкома Геннадий Шатуев на встрече со священнослужителями района.





В рабочей встрече с главой района приняли участие председатель районного Совета депутатов Александр Шкадов, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Инна Санчук. Со стороны местного духовенства присутствовали православные священники во главе с благочинным церквей Кореличского округа протоиереем Николаем Орсой, священнослужители прихода Римско-католической религиозной общины Юрий Сакович и Олег Севастьянович, пастор религиозной общины евангельских христиан-баптистов «Христианская церковь Благость» Алексей Дмитрович, пастор религиозной общины «Церковь Христиан Веры Евангельской», заместитель епископа по Кореличскому и Новогрудскому региону Александр Мезяк.









Первые на субботнике — чиновник и священник

Председатель Кореличского районного Совета депутатов Александр Шкадов положительно оценил работу священнослужителей района в деле наведения порядка на прихрамовых территориях, в самих храмах и на сельских кладбищах.

— И власть, и священники во всем должны быть примером для людей, — сказал глава депутатского корпуса района. — Вы не только призываете своих прихожан к наведению порядка на кладбищах, но и сами становитесь инициаторами таких субботников. Местная власть выделяет средства на спиливание аварийных деревьев, заботится о вывозе твердых бытовых отходов с погостов. Есть в районе примеры, когда сельчане за свои средства покупали ограждения и толокой их устанавливали.

Александр Шкадов подчеркнул, что 2020 год является знаковым для Кореличского района: будет отпраздновано его 80-летие, а также 75-летие Великой Победы. Поэтому священнослужители не должны оставаться в стороне от этих событий, а продолжать работу по благоустройству храмов, их озеленению.

— Вы сильный идеологический микрофон местной исполнительной власти, — обращаясь к священнослужителям, резюмировал Александр Шкадов.

На протяжении нескольких лет в храмах Кореличчины проведены масштабные ремонтные работы. Например, в церкви святых апостолов Петра и Павла появилась ночная подсветка, в здании проведено отопление и заменен пол. Территория святыни утопает в зелени и цветах, а маленькие прихожане резвятся на детской площадке.





На очереди — ремонт здания православного сестричества в честь страстотерпицы царицы Александры.

В мирской церкви святой Троицы замены купола, а в этом году в храме святого Георгия начнется ремонт.

Кладбище в агрогородке Луки является образцовым во многом благодаря стараниям местного священника Анатолия Шелеста.

Новое обличие получила и церковь в Малых Жуховичах, где заменили купола и кровлю. Вскоре здесь появится ночная подсветка.

Самые грандиозные изменения произошли с 200-летней церковью святой Варвары в Райце. Уникальный храм во времена войны был разрушен, а полностью восстановлен только в 2003 году благодаря помощи СПК «Свитязянка-2003» и местных жителей.





Настоящим райским уголком является костел Матери Божией Неустанной помощи в Кореличах. Культовое сооружение, закрытое в 1939 году и долгое время использованное под склад, магазин и пункт приема стеклотары, сегодня является примером ландшафтного дизайна. В текущем году прихожане костела святой Анны в Воронче готовятся встретить 25-летие со дня его возрождения. Теперь там идут ремонтные работы, появится ограждение и стоянка для автомобилей.





В христианской церкви «Благость» для детей работает спортивная площадка, куда приходят не только маленькие прихожане, но и ребята из соседних домов. В планах у пастора — оборудование пандуса для людей с инвалидностью. Паркинг для авто верующих в этом году появится и у церкви христиан веры Евангельской в Кореличах.

Маленький Иерусалим на Кореличчине

Глава района Геннадий Шатуев напомнил, что с 10 ноября 2019 года безвизовая зона расширена на всю Гродненскую область. Теперь регион полностью открыт для организованных туристических групп. Поэтому местные священнослужители должны инициировать включение культовых сооружений в туристические маршруты. Ведь на Кореличчине есть так называемые места силы, которые должен посетить каждый паломник.

В одном из старейших храмов Беларуси, Свято-Троицкой церкви в Мире, хранится необычная икона. Говорят, что она чудотворная и лечит от болезней. Каждый год 5 августа к Мирской Почаевской иконе Божией Матери стекается множество паломников со всей Беларуси и других стран.





Сейчас здесь хранятся старинные иконы, почитаемые не только прихожанами, но и верующими со всей Беларуси и за ее пределами. Одна из них посвящена небесным покровителям, которые спасли жизнь царской семье. Из истории известно о страшной аварии, в которую в октябре 1888 года попал Александр III со своей семьей. Императорский поезд сошёл с рельсов. В той катастрофе погибли около двадцати человек, а сам император и его родные отделались лишь царапинами. Это событие восприняли как чудо.

Особое место в церкви занимает гобелен Николая Чудотворца. Считается, что он оберегает путешественников и моряков. Сотни лет назад был случай, когда святой помог купцам, которые сбились с пути в 17 километрах от местечка Мир. Это произошло зимой, было холодно, путники стали замерзать. Вдруг появился проводник и показал им дорогу в ближайшее селение Бережное. Позже купцы говорили, что человек, который их спас, был очень похож на образ Николая Чудотворца, изображенный на иконе.





Есть свое чудо и в храме святого архангела Михаила в Цирине. Это обновившаяся икона Божией матери «Троеручица». В годы войны во время пожара в храме эту икону удалось спасти. Через много лет святыня была возвращена в храм, и на глазах у верующих она обновлялась: едва заметный потемневший от времени лик святой Девы воссиял.

Настоящими изюминками Кореличчины являются храмы Покрова Пресвятой Богородицы в Турце и святой праведной Анны в Загорье. Церкви находятся у оживленной трассы Кореличи-Мир и привлекают пассажиров своей уникальной архитектурой и многовековой историей.





Уникальна и церковь святых апостолов Петра и Павла в Жуховичах 1700 года постройки. Это один из древнейших храмов деревянного зодчества на территории Беларуси. Его уникальность в том, что за все годы своего существования он ни разу не закрывался и никто не смог сломить веру местных прихожан. Есть планы по переизданию Жуховичского евангелия — памятника старобелорусского рукописного книгописания конца XV​​-начала XVI веков, которое теперь хранится в Виленском белорусском историко-этнографическом музее имени Ивана Луцкевича.





Благо твори

Кореличское православное благочиние совместно с православным сестричеством проводят благотворительную деятельность, оказывая населению духовную и материальную помощь. Это встречи с пожилыми людьми и инвалидами, проживающими в Жуховичском доме-интернате для престарелых и инвалидов, в Лукской больнице сестринского ухода, на медико-социальных койках при Мирской горпоселковой больнице, в квартире совместного самостоятельного проживания для одинокопроживающих. Особая забота — о ветеранах и инвалидах войны и труда, организация для них сладких столов. Священники — частые гости в социально-педагогическом центре для детей, оставшихся без родительской опеки. Для ребят покупают одежду, игрушки, канцелярские товары. Собирается гуманитарная помощь от прихожан: продуктовые наборы, продукты консервации, овощи, одежда и обувь и доставляется нуждающимся в помощи особым категориям населения.

В районе работают 15 воскресных школ, в том числе православной конфессии – 8, католической конфессии – 3, при церкви христиан веры евангельской – 3, при церкви евангельских христиан баптистов – 1. Например, в Райце при храме святой Варвары действует детский кукольный театр и театр теней. Для маленьких прихожан организовываются бесплатные паломнические поездки.





В христианской церкви «Благость» в Кореличах пристальное внимание уделяют семьям, находящимся в социально опасном положении. Для детей из таких семей работает столярный кружок, на котором ребята учатся мастерить мебель, скворечники.

На территории Кореличского района продолжаются партнерские отношения органов государственной власти с православным благочинием в рамках программы мер по выполнению Соглашения о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Белорусской Православной Церковью.

В 2019 году во всех храмах района в дни государственных праздников и памятных дат проходили молебны (День Победы, День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, День Независимости Республики Беларусь, День памяти воинов-интернационалистов). Священнослужители принимают активное участие во встречах с молодежью и пожилыми людьми при проведении семинаров, «круглых столов», других мероприятиях.





Ежегодно священнослужители Кореличского благочиния при участии народной вокальной группы «Вилланелла» (ГУО «Кореличская детская школа искусств»), детской «образцовой» вокальной группы «Ариетта» (ГУО «Кореличская детская школа искусств») и приходского хора храма св. апостолов Петра и Павла принимают участие в Епархиальном фестивале православных песнопений.

— Этно-конфессиональная обстановка на территории Кореличского района на протяжении многих лет остается спокойной. Здесь власть, церковь и население поддерживают друг друга, — в завершение встречи резюмировал Геннадий Шатуев.

СПРАВКА “ПОЛЫМЯ”

На территории Кореличского района проживают представители различных вероисповеданий: православные, католики и протестанты. Действуют 20 религиозных общин: 11 православных, 3 католических, 5 общин христиан веры евангельской, 1 община евангельских христиан-баптистов. На протяжении более 10 лет их количество не менялось.

Религиозную деятельность осуществляют 16 священнослужителей, из них в православных религиозных организациях – 10, католической – 2, христиан веры евангельской – 3, евангельских христиан баптистов – 1.

На территории района расположено 38 действующих культовых зданий (29 – православной конфессии, 3 – католической, 5 – христиан веры евангельской, 1 – евангельских христиан баптистов).

Инна ЛЕЙКО

Фото автора, из архива газеты “Полымя” и из открытых интернет-источников