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В Гродно около кинотеатра «Октябрь» появятся сухой фонтан и поля для мини-гольфа

06.02.2020 07:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно около кинотеатра «Октябрь» и будущего отеля Echeng появится «Площадь праздников» с сухим фонтаном, полем для мини-гольфа, летним кафе и зонами отдыха, сообщает «Вечерний Гродно».


Примерно так может выглядеть площадь перед кинотеатром. Фото: vgr.by

Идею благоустроить территорию около кинотеатра «Октябрь» на улице Поповича высказал на планерке в горисполкоме генеральный директор «Гроднооблкиновидеопроката» Юрий Алексей — и предложил вариант того, какой он видит данную территорию.

Так, здесь вместо старого и привычного фонтана, который занимает около тысячи квадратных метров, может появиться так называемый сухой фонтан — основная чаша находится под землей, а на поверхность земли поступают лишь струи воды. Такие фонтаны очень популярны в европейских городах, особенно в жаркие летние дни.

Рядом с водной частью площади обустроят поля для мини-гольфа и зоны отдыха. А саму площадку предлагают сделать в виде небольшого амфитеатра со ступенями-скамейками.


Так площадь выглядит сейчас. ​​​​​Фото: vgr.by

Гродненским властям идея понравилась, а в реализации проекта уже заинтересованы крупные компании города. Например, в создании «Площади праздников» готова поучаствовать торговая сеть «Алми». Об этом рассказал директор филиала сети по Гродненской области Виктор Сыревич.

Готов помочь в реализации проекта и начальник региональной дирекции «Белагропромбанка» по Гродненской области Виктор Щука.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно около кинотеатра «Октябрь» и будущего отеля Echeng появится «Площадь праздников»
 
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