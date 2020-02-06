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В Гродно около кинотеатра «Октябрь» появятся сухой фонтан и поля для мини-гольфа
06.02.2020 07:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно около кинотеатра «Октябрь» и будущего отеля Echeng появится «Площадь праздников» с сухим фонтаном, полем для мини-гольфа, летним кафе и зонами отдыха,
Идею благоустроить территорию около кинотеатра «Октябрь» на улице Поповича высказал на планерке в горисполкоме генеральный директор «Гроднооблкиновидеопроката» Юрий Алексей — и предложил вариант того, какой он видит данную территорию.
Так, здесь вместо старого и привычного фонтана, который занимает около тысячи квадратных метров, может появиться так называемый сухой фонтан — основная чаша находится под землей, а на поверхность земли поступают лишь струи воды. Такие фонтаны очень популярны в европейских городах, особенно в жаркие летние дни.
Рядом с водной частью площади обустроят поля для мини-гольфа и зоны отдыха. А саму площадку предлагают сделать в виде небольшого амфитеатра со ступенями-скамейками.
Гродненским властям идея понравилась, а в реализации проекта уже заинтересованы крупные компании города. Например, в создании «Площади праздников» готова поучаствовать торговая сеть «Алми». Об этом рассказал директор филиала сети по Гродненской области Виктор Сыревич.
Готов помочь в реализации проекта и начальник региональной дирекции «Белагропромбанка» по Гродненской области Виктор Щука.
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В Гродно около кинотеатра «Октябрь» и будущего отеля Echeng появится «Площадь праздников»
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