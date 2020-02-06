В Новополоцке ищут 13-летнего подростка: он ушел из школы и пропал

Источник материала: Tut.by

В Новополоцке ищут 13-летнего подростка: 5 февраля он ушел из школы и пропал, сообщает милиция региона.





13-летний Максим Мороз 5 февраля ушел из школы, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 13 лет, рост 170−175 см, худощавый, волосы русые средней длины.

Был одет: черная вязаная шапка, коричневая куртка, черные штаны и кеды. При себе имел синий рюкзак.

Если вы что-либо знаете о подростке, сообщите по телефонам: +375 33 678−12−70 либо 102.