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В Новополоцке ищут 13-летнего подростка: он ушел из школы и пропал

06.02.2020 10:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Новополоцке ищут 13-летнего подростка: 5 февраля он ушел из школы и пропал, сообщает милиция региона.


13-летний Максим Мороз 5 февраля ушел из школы, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 13 лет, рост 170−175 см, худощавый, волосы русые средней длины.

Был одет: черная вязаная шапка, коричневая куртка, черные штаны и кеды. При себе имел синий рюкзак.

Если вы что-либо знаете о подростке, сообщите по телефонам: +375 33 678−12−70 либо 102.

 
 
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13-летний Максим Мороз 5 февраля ушел из школы и домой не вернулся.
 
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