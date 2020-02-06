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В Новополоцке ищут 13-летнего подростка: он ушел из школы и пропал
06.02.2020 10:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Новополоцке ищут 13-летнего подростка: 5 февраля он ушел из школы и пропал,
13-летний Максим Мороз 5 февраля ушел из школы, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 13 лет, рост 170−175 см, худощавый, волосы русые средней длины.
Был одет: черная вязаная шапка, коричневая куртка, черные штаны и кеды. При себе имел синий рюкзак.
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13-летний Максим Мороз 5 февраля ушел из школы и домой не вернулся.
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