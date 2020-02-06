67 жалоб за один год. Чего добивается жительница агр. Луки, пытались разобраться на расширенном сельском сходе в Лукском сельском Доме культуры

Источник материала: Полымя

С давних времен жители лукской земли славились радушием, гостеприимностью и добрососедством. Жили они в мире и согласии до тех пор, пока не купила себе дом и не переехала в агрогородок жительница из г. Минска, которая и внесла разлад в размеренную жизнь сельчан… Можно подумать, что это начало сказочной повести. Однако нет. Это реальные события, из-за которых обстановка в агр. Луки накалилась до предела.

Чтобы разобраться в ситуации и ответить на все волнующие вопросы местных жителей, в четверг, 30 января, в Лукском сельском Доме культуры состоялся расширенный сельский сход. Главным поводом для проведения очередной встречи представителей местной власти с сельчанами стали неоднократные обращения жительницы агр. Луки в различные органы государственного управления. Что же подразумевается под неоднократными обращениями? За 2019 год и первый месяц текущего года женщина написала 67 обращений во всевозможные инстанции. Обращалась она не только в Лукский сельсовет, Кореличский райисполком, районный Совет депутатов, прокуратуру района, но и в Гродненский областной исполнительный комитет и лично к его председателю Владимиру Кравцову, Комитет государственного контроля, а также в Администрацию Президента Республики Беларусь. К слову, невольно втянутыми в последнее обращение стали многочисленные жители агр. Луки, которые поставили свои подписи за возобновление работы аптеки в агрогородке и улучшения режима работы отделения Беларусбанка, а не за «кляузы» на несуществующие ситуации и вымышленные факты.





– Сегодня на любой территории, в каждом районе и сельсовете есть определенные проблемы. Мы не идеализируем ситуацию, а оцениваем ее с точки зрения реалистичности и обоснованности ее выполнения, – открыл сельский сход председатель районного Совета депутатов Александр Шкадов. – В работе нашей встречи принимают участие руководитель КСУП «Луки-Агро» Николай Гавина, председатель Лукского сельского исполнительного комитета Людмила Волчёк, руководители организаций, учреждений, служб района, структурных подразделений райисполкома. Поэтому вы смело можете задавать интересующие вас вопросы в области здравоохранения, почтового и банковского обслуживания, работы жилищно-коммунального хозяйства, дорожно-ремонтного управления, по линии РОВД и РОЧС. Я всегда придерживаюсь убеждения, что людям нужно говорить правду. Если представители местной власти могут решить проблему сегодня-завтра, то жители населенного пункта должны это слышать и видеть. Если же вопрос не будет решен в ближайшее время, то и об этом следует говорить открыто, объясняя причину.





Сегодня в агрогородке Луки работают 4 торговые точки, которые предоставляют право выбора при приобретении товаров; бесплатная общественная баня, комплексный приемный пункт, отделение почтовой связи. Несколько лет назад за счет средств КСУП «Луки-Агро» и Лукского сельского Совета по центральным улицам в агрогородке Луки, д. Вышково, Асташин, Любаничи и Долматовщина было поставлено новое ограждение.

Не ошибусь, если скажу, что сегодня многие из нас разучились ценить то, что имеют. Мы строим воздушные замки, мечтая о том, что могло бы быть, при этом не обращая внимания на те блага, которые уже созданы. Руководство сельхозпредприятия всегда идет навстречу, оказывая посильную помощь как сельсовету, учреждениям образования и здравоохранения, так и местным жителям в предоставлении транспорта и других вопросах. Средняя же зарплата работников КСУП «Луки-Агро» составляет 1000 руб. Опять же, кто-то скажет, что где-то зарплата выше, а работа легче… На ум приходит выражение: «Хорошо там, где нас нет». А может, все-таки лучше оглянуться и оценить то, что уже создано для нашей же комфортной жизни?

Одним из насущных вопросов для жителей агрогородка остается вопрос возобновления работы аптеки. 27 декабря 2017 года бывший заведующий аптекой Клавдия Шавейко после многолетней работы ушла на заслуженный отдых. Однако сказать, что сегодня жители агрогородка Луки не могут купить необходимые лекарства, никак нельзя. Бесперебойное лекарственное обеспечение население агр. Луки организовано в соответствии с законодательством.



— До закрытия аптеки 21 ноября 2017 года в здании Лукской амбулатории врача общей практики был открыт аптечный киоск, ассортимент лекарственных средств в котором достаточно широкий. Он открыт в рабочие дни с 8.00 до 17.00, в субботу с 9.00 до 13.00 – отметила заведующий ЦРА № 65 г.п. Кореличи Нина Красковская. – К тому же у покупателей есть возможность заказать то или иное лекарственное средство у работника киоска, которое обязательно привезут. Что же касается лекарств, которые отпускаются по льготным рецептам врача, то и здесь есть выход из положения: их могут отоваривать водитель лукской скорой медицинской помощи, медперсонал амбулатории, которые часто бывают в Кореличах. Для того, чтобы аптека вновь заработала, необходим специалист с высшим или средне-специальным образованием. Не секрет, что кадровый вопрос в районе, как и в области стоит достаточно остро. В этом году мы сделали заявку на 10 молодых специалистов. Однако гарантию, что хотя бы несколько выпускников медицинских учебных заведений приедут на отработку в Кореличский район, никто дать не может.





По словам Александра Шкадова, вопрос о возобновлении статуса аптеки находится на контроле, а это значит, что проблема отсутствия квалифицированных кадров будет последовательно решаться. Такая задача поставлена руководству центральной районной аптеки.

Волнует жителей агр. Луки и регламент работы отделения Беларусбанка. На сегодняшний день оно открыто по понедельникам с 9.00 до 14.00. Ситуацию пояснила директор ЦБУ № 411 филиала № 413 ОАО “АСБ Беларусбанк” в г.п. Кореличи Наталия Ольшевская:





– На сегодняшний день основная функция отделений АСБ Беларусбанк заключается в выдаче кредитов и принятии вкладов. Не секрет, что в современных реалиях совсем не нужно иметь на руках наличные деньги, чтобы приобрести товары в магазине и оплатить коммунальные услуги. Сегодня человечество все больше углубляется в цифровые технологии. Соответственно, работа банка с клиентом постепенно сходит на нет. В 1-м квартале текущего года между Национальным банком Республики Беларусь и АСБ Беларусбанк будет заключено соглашение, согласно которому каждый желающий сможет снять до 200 руб. в магазинах потребкооперации. На сегодняшний день отделение нашего банка в агр. Луки работает один раз в неделю. На мой взгляд, этого вполне достаточно, чтобы обеспечить банковскую жизнедеятельность, а именно, пополнить вклад, приобрести валюту и др. В ближайшем будущем отделение АСБ Беларусбанк в агрогородке не закроется, однако вы должны знать, что все банковские функции постепенно передаются отделениям почтовой связи. Сегодня наличные деньги вы можете снять как в отделении Беларусбанка, так и в отделении почты, которое работает ежедневно, за исключением воскресенья и понедельника.

О том, какие услуги местным жителям оказывает отделение почтовой связи в агр. Луки, рассказала начальник участка почтовой связи Татьяна Самец, которая сделала акцент на социальной значимости почтовых отделений. Говоря о выплате пенсий, то сегодня ее можно получить в любом почтовом отделении республики.





Актуальным для любого сельсовета района, в том числе и для Лукского, остается вопрос вывоза твердых коммунальных отходов. Количество мини-полигонов с каждым годом сокращается. Так куда девать мусор местному населению? Можно поступить цивилизованно и заключить договор на вывоз ТКО с Кореличским РУП ЖКХ. Стоимость услуги составляет 1 руб. 66 коп. на человека. Некоторые же граждане, возможно, считая каждую копейку или утверждая, что у него нет мусора, сжигают его, захоранивают на участке или вывозят его в близлежащий лес, тем самым создавая собственную несанкционированную свалку.

– Еще 2 года назад в Кореличском районе было 50 мини-полигонов. На территории вашего же сельсовета на 8 деревень их насчитывалось 5, – отметил председатель районного Совета депутатов. – В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь «Об оптимизации мини-полигонов» и Закона «Об обращении с отходами» перед нами стоит задача сокращения количества мини-полигонов и максимального охвата населения централизованным вывозом ТКО.

Так, сегодня каждый житель обязан заключить договор с ЖКХ. В противном случае руководство РУП ЖКХ обяжет его сделать это через суд. В свою очередь, работникам жилищно-коммунального хозяйства необходимо активизировать работу с местным и временно проживающим (дачниками) населением по заключению договоров.

Не остался без внимания еще один проблемный вопрос, который не один год волнует местных жителей агрогородка, – благоустройство улиц Первомайской и Юбилейной в агр. Луки. И здесь есть свои нюансы. Дело в том, что практически во всех агрогородках ни одна улица не имеет хозяина. Однако первые шаги к решению проблемы сделаны: с 1 февраля 2020 года решением Кореличского райисполкома улица Юбилейная передана на баланс Кореличского РУП ЖКХ. Постепенно будет решаться вопрос и с Первомайской. В этом году на ее благоустройство выделено 40 тысяч рублей, которые положат начало достаточно большому объему работ по наведению здесь порядка.

И все же вернемся к животрепещущей теме, которая вывела из психологического равновесия жителей агрогородка, – многократные обращения во все возможные инстанции.

Очень бурно отреагировала на возникшую ситуацию местная жительница Виолетта Аникий, которая также стала невольно втянутой (поставила подпись) в очередную «кляузу» в Администрацию Президента. Женщина обратилась ко всем присутствующим и высказала свое отношение ко всему происходящему в агрогородке. Ее выступление было не что иное, как крик души от моральной усталости и непримиримой вражды между соседями.





– Десятилетия в Луках царила атмосфера понимания и дружелюбия, – взволнованным голосом сказала Виолетта Аникий.

– Но как только в агрогородке появилась эта женщина, все изменилось. Сначала думали, что человек приживется, адаптируется к сельской жизни. Однако сплетни продолжали распространяться по Лукам, сыпались жалобы. В скором времени неуживчивая жительница переругалась со всеми, с кем только возможно: работниками сельисполкома, продавцами в магазинах, со всеми соседями. Крайне тяжело разговаривать с человеком, который преднамеренно идет на конфликт и выставляет абсурдные требования в ущерб местным жителям. Каждый из тех, кто поставил свою подпись «за аптеку» и «за банк», стал заложником чудовищной ситуации. Звучит несуразно, но, ставя подписи под очередным обращением в Администрацию Президента, мы поверили в сиюминутное решение проблемы. Только сейчас я пониманию, что подобные вопросы должны решаться на местном уровне.

Более двух часов продолжался диалог между представителями местной власти и лукским населением. Все заданные вопросы касались улучшения условий проживания местных жителей. Все мы хотим, чтобы вокруг нас было чисто, аккуратно и красиво. А многие ли задаются вопросом: «А что я лично сделал на своей малой родине?» Гражданскую позицию никто не отменял. Так давайте действовать. Если кто-то один начнет благое дело, его обязательно поддержат и остальные.





Во время проведения сельского схода каждый житель агр. Луки был услышан. Единственным человеком, который так и не высказался, стала та самая женщина, которая по своим, известным только ей причинам вовсе не пришла на встречу…

Оксана ЯНУШ

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