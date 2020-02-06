Шанс есть, было бы желание

Источник материала: Чырвоны прамень

Совместное заседание наблюдательной комиссии при Чашникском районном исполнительном комитете, советов ОПОП при Проземлянском сельисполкоме и профилактики ОАО «Проземле-Агро» состоялось в зале Проземлянского сельского клуба.





В заседании приняли участие заместитель председателя райисполкома И. Ф. Сыровченко, начальник Чашникского РОВД А. В. Усовик, заместитель прокурора района Е. А. Азарушкина, представители предприятий и организаций, находящихся на территории сельсовета, руководители и специалисты организаций, где установлена «бронь».

На заседание были приглашены жители райцентра, которые имеют проблемы с законом и в настоящий момент нигде не работают. Большинство из них были осуждены и вернулись из мест лишения свободы или им судом назначены ограничения свободы либо общественные работы.

Отсутствие постоянного места работы многие из них объясняют сложной ситуацией на рынке труда в районе, невысокой зарплатой. Они, как правило, перебиваются случайными заработками либо живут на иждивении родственников. И ещё есть одна особенность, которая объединяет данную категорию граждан – пагубное увлечение алкоголем. Именно в нём кроется причина всех несчастий: спиртное является катализатором административных правонарушений, семейных скандалов…

Со всеми приглашёнными провели профилактическую беседу. Члены комиссии объяснили каждому индивидуально перспективы их поведения.

Заместитель прокурора Е. А. Азарушкина акцентировала внимание граждан на том, что любое совершённое ими правонарушение будет играть не в их пользу. Лучше трудоустроиться и вести законопослушный образ жизни. Всякое бывает, главное осознать и, как говорится, начать с чистого листа. В противном случае можно только усугубить ситуацию, а в один прекрасный момент – потерять свободу.

В ходе ярмарки вакансий каждому из приглашённых был предложен вариант трудоустройства. Некоторые отказывались от вакансий прямо во время заседания, отдельные заверяли, что самостоятельно нашли работу, другие – неохотно, но соглашались попробовать. После заседания всех нуждающихся в трудоустройстве централизованно доставили в управление по труду, занятости и социальной защите Чашникского райисполкома, где индивидуально каждому были предложены варианты.

Теперь спасение утопающих в руках самих утопающих. К сожалению, не все принимают помощь, что готовы оказать им заинтересованные службы. Многие, получив направление, так и не доходят до нанимателей.

Когда за дело берётся зелёный змий

На заседание также были приглашены граждане, проживающие на территории Проземлянского сельсовета. Многие из них – труженики местного сельхозпредприятия, не раз вызывались на заседания советов ОПОП при Проземлянском сельисполкоме и профилактики ОАО «Проземле-Агро» в сельский клуб их позвали, потому что никакие меры воздействия на них не оказывают влияния. И что самое печальное, большинство приглашённых – женщины.

Две первых представительницы прекрасной половины работают операторами машинного доения. Претензий к ним не возникает лишь до того времени, пока в дело не вмешивается спиртное. Стоит только выпить, обязательства сразу отходят на второй план. Всё чаще женщины появляются на работе подшофе либо не приходят вовсе.

В хозяйстве готовы пойти навстречу: оплатить лечение и помочь с доставкой в медучреждение. Но пока они не проявили желания. И это притом, что одна из них из-за пагубной привычки уже лишилась единственной дочери. Девочка выросла, но совсем не хочет общаться с горе-мамашей. Да и о том, что такое лечебно-трудовой профилакторий, узнала тоже по причине дружбы с алкоголем.

Члены комиссии порекомендовали обеим обратиться за помощью медиков. Иначе в ближайшей перспективе – ЛТП.

Не радужное будущее вырисовывается и у супружеской пары, которая была приглашена на заседание. Лечиться от алкогольной зависимости и вести законопослушный образ жизни – единственный их шанс. В настоящее время они ведут асоциальный образ жизни. По словам председателя Проземлянского сельисполкома Н. И. Яроха, эта пара – головная боль всех субъектов профилактики. Вразумить и «достучаться» до них невозможно: они попросту не реагируют, не впускают в дом, избегают встреч.

Хорошо знакома, но не с лучшей стороны, эта пара и сотрудникам районного отдела внутренних дел. Начальник Чашникского РОВД А. В. Усовик рассказал о случаях, когда инспекторам ОГАИ доводилось изымать их в пьяном виде с проезжей части, управляющих гужевой повозкой. Они не только пренебрегали собственной безопасностью, но и создавали аварийную ситуацию на дороге.

Следующую супружескую пару пригласили на заседание, чтобы вразумить и помочь создать безопасные условия проживания. Мужчина и женщина находятся на заслуженном отдыхе. Им бы подавать пример и поучать других, но нет. Пожилые супруги водят дружбу с алкоголем, а потом под воздействием спиртного у них всегда происходит бурное выяснение отношений. В большинстве случаев оно завершается вызовом милиции. И, как выясняется, инициатором скандалов выступает хранительница очага.

Им настоятельно порекомендовали пересмотреть свои приоритеты, научиться находить взаимопонимание. Иначе на старости лет придётся кодироваться или отправляться в ЛТП.

Наталья СТУКАЛОВА.