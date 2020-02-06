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Какими будут Вооружённые Силы завтра и на что делать ставку в будущем?
06.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В Вооруженных Силах продолжается внезапная проверка боевой готовности. В чем цель и смысл подобных мероприятий? Чем сегодня может гордиться белорусская армия и какой она будет завтра? Об этом в интервью «СБ. Беларусь сегодня» рассказал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — начальник главного оперативного управления Павел Муравейко.
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> Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — начальник главного оперативного управления Павел Муравейко. Фото Александра Кушнера. В...
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