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Какими будут Вооружённые Силы завтра и на что делать ставку в будущем?

06.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Какими будут Вооружённые Силы завтра и на что делать ставку в будущем?

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — начальник главного оперативного управления Павел Муравейко. Фото Александра Кушнера.

В Вооруженных Силах продолжается внезапная проверка боевой готовности. В чем цель и смысл подобных мероприятий? Чем сегодня может гордиться белорусская армия и какой она будет завтра? Об этом в интервью «СБ. Беларусь сегодня» рассказал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — начальник главного оперативного управления Павел Муравейко.

 
 
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> Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — начальник главного оперативного управления Павел Муравейко. Фото Александра Кушнера. В...
 
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