Какими будут Вооружённые Силы завтра и на что делать ставку в будущем?

Источник материала: Полесская правда

В Вооруженных Силах продолжается внезапная проверка боевой готовности. В чем цель и смысл подобных мероприятий? Чем сегодня может гордиться белорусская армия и какой она будет завтра? Об этом в интервью «СБ. Беларусь сегодня» рассказал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — начальник главного оперативного управления Павел Муравейко.