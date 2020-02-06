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Китай призвал не верить слухам, которые хуже самого коронавируса

06.02.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

После возникновения вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, некоторые медиа начали высказывать сомнения в том, что власти КНР дают верную статистику о числе жертв и зараженных.

Китай призвал не верить слухам, которые хуже самого коронавируса

Китай призвал не верить слухам о короновирусе, поскольку придерживается открытого и ответственного подхода в ситуации с его распространением, а также оперативно делится информацией.

— Мы обратили внимание на некоторые слухи и ложь вокруг ситуации со вспышкой заболевания, которые страшнее самого вируса. Вы, вероятно, обратили внимание, что генеральный директор ВОЗ недавно вновь выразил надежду, что все стороны не будут верить слухам и распространять их, — указала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Накануне высокопоставленный эксперт ВОЗ Джон Маккензи обвинил китайские власти в том, что они недостаточно быстро сообщали о новых случаях коронавируса в городе Ухань в начале вспышки заболевания.

Представитель МИД Китая добавила, что «в некоторых странах соответствующие правительственные ведомства также уже предпринимают усилия для привлечения к ответственности тех, кто фабрикует и распространяет слухи».

— Ответственное отношение Китая, открытость и транспарентность, а также решительные и серьезные меры в борьбе с распространением заболевания получили признание всего международного сообщества, — добавила Хуа Чуньин.

Источник: sb.by

 
 
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После возникновения вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, некоторые медиа начали высказывать сомнения в том, что власти КНР дают верную
 
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