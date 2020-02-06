Белоруска, которую эвакуировали из закрытого Уханя в Россию: «Выйдешь из комнаты, продлят карантин»

Источник материала: Tut.by

Валерия — одна из десяти человек из Беларуси, которых на российском военном самолете эвакуировали из Уханя. Сейчас девушка находится в реабилитационном центре в Тюменской области. О том, как их вывозили из закрытого города, ставшего эпицентром эпидемии, Лера рассказала TUT.BY.



Фото: инстаграм Валерии Соловьевой

Валерия живет в Минске. В Ухань она прилетела к друзьям на китайский Новый год. Это было 20 января, а 23-го город закрыли. Неделю назад девушка рассказывала, что не планирует эвакуироваться, — надеялась, обстановка в регионе улучшится, и Лера сможет спокойно улететь домой. Но за семь дней, продолжает белоруска, ситуация не поменялась.

— Мои друзья из Уханя — белорусы, они работают в цирке, — вводит в курс дела собеседница. — Вместе с ними работает девочка из России. На прошлой неделе ей позвонили из российского посольства и предложили эвакуироваться. Она думала, как быть, но родители сказали: «Нужно лететь домой». После этого директор цирка провел собрание, где были сотрудники-иностранцы. Он посоветовал уезжать. Ребята позвонили в посольство Беларуси в Пекине, сказали, что нужна помощь. Через какое-то время нам перезвонили, предупредили, что договариваются по поводу самолета.



В аэропорту города Ухань. Фото: личный архив Валерии

Изначально, говорит Валерия, эвакуация планировалась на 5 февраля, позже перенеслась на 4-е. Думать, как добраться до аэропорта, белорусам не пришлось. Автобус, рассказывает собеседница, забрал их возле парка, что находился рядом с цирком.

— Нас забирали последними, — вспоминает собеседница. — В автобусе кроме меня было еще 13 человек. Белорусов — десять: две девушки (это вместе со мной), семь парней и ребенок.



В аэропорту, говорит Валерия, продавали лапшу быстрого приготовления. Фото: личный архив Валерии

В аэропорт, продолжает собеседница, они прибыли примерно в семь вечера. На входе их проверяли тепловизором. В здании сидели медики и сотрудник российского посольства, который попросил всех зарегистрироваться.

— Мы с друзьями писали заявление на согласие, чтобы нас поместили на карантин, — говорит девушка. — Я спросила, а что будет, если не заполнить документ, мне ответили: останетесь в аэропорту.

В аэропорту Уханя, говорит Валерия, они сидели около девяти часов, вылет был назначен на четыре часа утра. Все это время девушка была маске и меняла их несколько раз.



В аэропорту города Ухань. Фото: личный архив Валерии

— В аэропорту стоят автоматы с горячей и холодной водой — ее можно брать бесплатно. За 5 юаней, это где-то 1,5 рубля, можно было купить лапшу быстрого приготовления и перекусить, но из-за волнения есть не хотелось, — возвращается к тем событиям Лера. — Еще, когда мы приехали, бесплатно раздавали сосиски, йогурты, орешки, питьевую воду, зеленый чай. Сосисок и йогуртов, правда, было совсем немного. Думаю, их разобрали пассажиры, которых привезли до нас.

«Нас встречал мужчина в специальной форме, маске и очках»

Эвакуировали людей на военном самолете. К тому, что лететь придется в экстремальных для обывателя условиях, Лера была готова. Говорит, ее подруга вылетала предыдущим рейсом и прислала ей фото.



В самолете. Фото: личный архив Валерии

— На борту нам сказали снять и поменять маски, специалисты ходили с тепловизорами и измеряли температуру, — описывает собеседница. — Нам выдали сухпаек и противовирусные таблетки.

Из того, что еще запомнилось, — туалет. Это, говорит Валерия, — ведерки, которые находились в палатке.



Так, по словам Валерии, выглядел туалет. Фото: личный архив Валерии

— В Улан-Удэ у нас была дозаправка, — рассказывает собеседница. — Пока самолет заправляли, для пассажиров подготовили палатку с едой — пирожками и бутербродами. Но они оказались замерзшими, я взяла их на борт и перед тем, как съесть, часа два отогревала под пледом.



По словам Валерии, такой сухпаек выдавали в самолете. Фото: личный архив Валерии

Во сколько пассажиры прибыли в Тюмень, Валерия точно не помнит. Шутит, что совсем потерялась в часовых поясах. Из аэропорта в реабилитационный центр их везли на автобусе. В салоне, рассказывает, выдали платки, пропитанные спиртом. По крайней мере, пахли они именно так. «Это наверное, чтобы мы протерли руки», — делится предположением Лера.

— В центре нас встречал мужчина в специальной форме, маске и очках. Так же были одеты и другие сотрудники, — описывает обстановку в реабилитационном центре собеседница. — Нас распределили по комнатам. Некоторым предложили жить по три человека, люди стали возмущаться, потому что не хотели селиться с незнакомыми ребятами. Мне повезло, у меня комната на двоих: здесь я и девочка из России.

В комнате есть шкаф, телевизор, холодильник, зеркало, а еще книги и шахматы. В ванной были зубные щетки, пасты, шампуни, средства гигиены. На столе — бананы, яблоки, груши, еще для нас подготовили чай, сахар, конфеты и даже банку маринованных огурцов.



В аэропорту в Тюмени. Фото: личный архив Валерии

— У нас осталась только ручная кладь, а большие чемоданы, всю одежду, кроме белья, и обувь мы отдали на обработку. Чемоданы вроде бы завтра (общались мы 5 февраля. — Прим. TUT.BY) обещали вернуть, — рассказывает Валерия. — А пока выдали пижаму, ночную сорочку, халат и тапочки.



Фото: личный архив Валерии

Кроме того, продолжает девушка, им раздали российские сим-карты. После авторизации люди смогли подключиться к WI-FI. Родные Валерии, признается собеседница, больше всего переживали, что не смогут постоянно быть с ней на связи. «Но я успокоила, сказала: все хорошо», — говорит она.

«Когда принесли ужин, я даже спросила: «Вы что нас боитесь?»

Кормить, сообщили, будут четыре раза в день. В среду на ужин были суп с чечевицей, курица, ватрушка, винегрет. Покидать комнаты, говорит Валерия, нельзя: «Сказали, если кто-то решит выйти, ему продлят карантин».



Валерия в пижаме, которую выдали. Говорит, сверху еще есть рубашка в полоску. Фото: личный архив Валерии

— В четверг будем сдавать анализы, а сегодня у нас измерили температуру, давление, посмотрели горло, — перечисляет Лера. — У меня все хорошо, только горло немного побаливает. Медики сказали, ничего страшного. Думаю, это из-за перелета. Вообще же, чувствую я себя хорошо.

Когда проверяли состояние здоровья, продолжает белоруска, специалисты заходили в комнату, а вот еду, отмечает она, сотрудники центра передавали через порог.



Ужин и завтрак. Все, говорит Лера, только в одноразовой посуде. Фото: личный архив Валерии

— Есть ощущение, что нас бояться, словно мы больны, но мы же просто на карантине, — делится переживаниями Валерия. — Когда принесли ужин, я даже спросила: «Вы что нас боитесь?», мне ответили: «Нет».

В то же время, говорит Валерия, много друзей и знакомых пишут ей в соцсетях, поддерживают, говорят, что все будет хорошо.

— 18 февраля карантин заканчивается, нас должны выписать, — делится планами белоруска. — И после долго путешествия я, наконец-то, смогу вернуться домой.