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Белоруска, которую эвакуировали из закрытого Уханя в Россию: «Выйдешь из комнаты, продлят карантин»
06.02.2020 13:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Валерия — одна из десяти человек из Беларуси, которых на российском военном самолете
Валерия живет в Минске. В Ухань она
— Мои друзья из Уханя — белорусы, они работают в цирке, — вводит в курс дела собеседница. — Вместе с ними работает девочка из России. На прошлой неделе ей позвонили из российского посольства и предложили эвакуироваться. Она думала, как быть, но родители сказали: «Нужно лететь домой». После этого директор цирка провел собрание, где были сотрудники-иностранцы. Он посоветовал уезжать. Ребята позвонили в посольство Беларуси в Пекине, сказали, что нужна помощь. Через какое-то время нам перезвонили, предупредили, что договариваются по поводу самолета.
Изначально, говорит Валерия, эвакуация планировалась на 5 февраля, позже перенеслась на 4-е. Думать, как добраться до аэропорта, белорусам не пришлось. Автобус, рассказывает собеседница, забрал их возле парка, что находился рядом с цирком.
— Нас забирали последними, — вспоминает собеседница. — В автобусе кроме меня было еще 13 человек. Белорусов — десять: две девушки (это вместе со мной), семь парней и ребенок.
В аэропорт, продолжает собеседница, они прибыли примерно в семь вечера. На входе их проверяли тепловизором. В здании сидели медики и сотрудник российского посольства, который попросил всех зарегистрироваться.
— Мы с друзьями писали заявление на согласие, чтобы нас поместили на карантин, — говорит девушка. — Я спросила, а что будет, если не заполнить документ, мне ответили: останетесь в аэропорту.
В аэропорту Уханя, говорит Валерия, они сидели около девяти часов, вылет был назначен на четыре часа утра. Все это время девушка была маске и меняла их несколько раз.
— В аэропорту стоят автоматы с горячей и холодной водой — ее можно брать бесплатно. За 5 юаней, это где-то 1,5 рубля, можно было купить лапшу быстрого приготовления и перекусить, но из-за волнения есть не хотелось, — возвращается к тем событиям Лера. — Еще, когда мы приехали, бесплатно раздавали сосиски, йогурты, орешки, питьевую воду, зеленый чай. Сосисок и йогуртов, правда, было совсем немного. Думаю, их разобрали пассажиры, которых привезли до нас.
«Нас встречал мужчина в специальной форме, маске и очках»
Эвакуировали людей на военном самолете. К тому, что лететь придется в экстремальных для обывателя условиях, Лера была готова. Говорит, ее подруга вылетала предыдущим рейсом и прислала ей фото.
— На борту нам сказали снять и поменять маски, специалисты ходили с тепловизорами и измеряли температуру, — описывает собеседница. — Нам выдали сухпаек и противовирусные таблетки.
Из того, что еще запомнилось, — туалет. Это, говорит Валерия, — ведерки, которые находились в палатке.
— В Улан-Удэ у нас была дозаправка, — рассказывает собеседница. — Пока самолет заправляли, для пассажиров подготовили палатку с едой — пирожками и бутербродами. Но они оказались замерзшими, я взяла их на борт и перед тем, как съесть, часа два отогревала под пледом.
Во сколько пассажиры прибыли в Тюмень, Валерия точно не помнит. Шутит, что совсем потерялась в часовых поясах. Из аэропорта в реабилитационный центр их везли на автобусе. В салоне, рассказывает, выдали платки, пропитанные спиртом. По крайней мере, пахли они именно так. «Это наверное, чтобы мы протерли руки», — делится предположением Лера.
— В центре нас встречал мужчина в специальной форме, маске и очках. Так же были одеты и другие сотрудники, — описывает обстановку в реабилитационном центре собеседница. — Нас распределили по комнатам. Некоторым предложили жить по три человека, люди стали возмущаться, потому что не хотели селиться с незнакомыми ребятами. Мне повезло, у меня комната на двоих: здесь я и девочка из России.
В комнате есть шкаф, телевизор, холодильник, зеркало, а еще книги и шахматы. В ванной были зубные щетки, пасты, шампуни, средства гигиены. На столе — бананы, яблоки, груши, еще для нас подготовили чай, сахар, конфеты и даже банку маринованных огурцов.
— У нас осталась только ручная кладь, а большие чемоданы, всю одежду, кроме белья, и обувь мы отдали на обработку. Чемоданы вроде бы завтра (общались мы 5 февраля. — Прим. TUT.BY) обещали вернуть, — рассказывает Валерия. — А пока выдали пижаму, ночную сорочку, халат и тапочки.
Кроме того, продолжает девушка, им раздали российские сим-карты. После авторизации люди смогли подключиться к WI-FI. Родные Валерии, признается собеседница, больше всего переживали, что не смогут постоянно быть с ней на связи. «Но я успокоила, сказала: все хорошо», — говорит она.
«Когда принесли ужин, я даже спросила: «Вы что нас боитесь?»
Кормить, сообщили, будут четыре раза в день. В среду на ужин были суп с чечевицей, курица, ватрушка, винегрет. Покидать комнаты, говорит Валерия, нельзя: «Сказали, если кто-то решит выйти, ему продлят карантин».
— В четверг будем сдавать анализы, а сегодня у нас измерили температуру, давление, посмотрели горло, — перечисляет Лера. — У меня все хорошо, только горло немного побаливает. Медики сказали, ничего страшного. Думаю, это из-за перелета. Вообще же, чувствую я себя хорошо.
Когда проверяли состояние здоровья, продолжает белоруска, специалисты заходили в комнату, а вот еду, отмечает она, сотрудники центра передавали через порог.
— Есть ощущение, что нас бояться, словно мы больны, но мы же просто на карантине, — делится переживаниями Валерия. — Когда принесли ужин, я даже спросила: «Вы что нас боитесь?», мне ответили: «Нет».
В то же время, говорит Валерия, много друзей и знакомых пишут ей в соцсетях, поддерживают, говорят, что все будет хорошо.
— 18 февраля карантин заканчивается, нас должны выписать, — делится планами белоруска. — И после долго путешествия я, наконец-то, смогу вернуться домой.
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Валерия - одна из десяти белорусов, которых на российском военном самолете эвакуировали из Уханя. Сейчас девушка находится в реабилитационном центре в Тюменской...
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