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В таможне Литвы рассказали, на каком из пунктов пропусков белорусы активнее «забывают» деньги

06.02.2020 13:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Таможня Литвы констатирует — количество «забытых» денег в документах при прохождении границы растет с каждым годом. Лидируют по «забывчивости» белорусы. Об этом сообщает пресс-служба литовского ведомства.


Фото: cargonews.lt

Чаще всего взятки предлагают водители, которые «случайно» забывают о банкнотах по 5 или 10 евро в своих документах, хотя однажды литовского таможенника пытались подкупить билетами на концерт.

В ведомстве также рассказали, какие пункты пропуска лидируют по «забытым» деньгам. В прошлом году чаще всего литовских таможенников пытались подкупить в пункте пропуска «Каменный Лог-Мядининкай» — 253 раза. Это вполне объяснимо, поскольку он является крупнейшим на белорусско-литовской границе. 128 попыток дать взятку зафиксировали на «Привалке-Райгардас», на «Бенякони-Шальчининкай» — 110 случаев, в пункте пропуска «Котловка-Лаворишкес» — 46 случаев.

Чаще всего деньги в документах «забывают» граждане Беларуси — 357 случаев, реже россияне — 64 попытки и украинцы — 37 случаев. Однако в таможне отметили, «забывчивостью» страдают также литовцы и поляки.

 
 
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Чаще всего взятки предлагают водители, которые «случайно» забывают о банкнотах по 5 или 10 евро в своих документах, хотя однажды литовского таможенника пытались...
 
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