Борисов стал первым в продаже и проверке билетов в автобусах с помощью QR-кода

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Теперь оплата проезда может осуществляться через мобильное приложение “Оплати”, разработчиком которого является компания LWO. Партнером проекта выступил «Белинвестбанк». Идея электронной оплаты была реализована за 4 месяца при поддержке Миноблисполкома.









Слова благодарности разработчикам выразил председатель Борисовского райисполкома Геннадий Денгалев:

– Мы оперативно сработали и первыми сегодня в республике тестируем новый способ оплаты проезда в автобусах. Плюсы видим в этом проекте, минусы определим после определенного промежутка времени тестирования данной системы. Конечно, мы будем впоследствии ее дорабатывать, ведь это процесс будущего, который остановить невозможно.









Покупка билета происходит очень просто и быстро. Достаем смартфон, находим наклейки с QR-кодом в автобусе и QR-код у кондуктора – готово! Это все, что нужно для оплаты.





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