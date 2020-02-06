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Борисов стал первым в продаже и проверке билетов в автобусах с помощью QR-кода

06.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Теперь оплата проезда может осуществляться через мобильное приложение “Оплати”, разработчиком которого является компания LWO. Партнером проекта выступил «Белинвестбанк». Идея электронной оплаты была реализована за 4 месяца при поддержке Миноблисполкома.

Борисов стал первым в продаже и проверке билетов в автобусах с помощью QR-кода

Борисов стал первым в продаже и проверке билетов в автобусах с помощью QR-кода

Слова благодарности разработчикам выразил председатель Борисовского райисполкома Геннадий Денгалев:

– Мы оперативно сработали и первыми сегодня в республике тестируем новый способ оплаты проезда в автобусах. Плюсы видим в этом проекте, минусы определим после определенного промежутка времени тестирования данной системы. Конечно, мы будем впоследствии ее дорабатывать, ведь это процесс будущего, который остановить невозможно.

Борисов стал первым в продаже и проверке билетов в автобусах с помощью QR-кода

Борисов стал первым в продаже и проверке билетов в автобусах с помощью QR-кода

Покупка билета происходит очень просто и быстро. Достаем смартфон, находим наклейки с QR-кодом в автобусе и QR-код у кондуктора – готово! Это все, что нужно для оплаты. 

Борисов стал первым в продаже и проверке билетов в автобусах с помощью QR-кода

Подробную информацию читайте на страницах газеты «Адзінства» и смотрите сюжет на YouTube «Новости Борисова»

 
 
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Сегодня в Борисове состоялся официальный запуск электронной системы проверки билетов в автотранспорте.
 
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