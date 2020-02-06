Министр информации рассказал, чему способствует книга

Источник материала: Единство

— Книга — широкая площадка для коммуникации, знакомства, дружбы. Беларусь — открытая книга. Приходите на книжную выставку, на все стенды, ко всем экспонентам, находите что-то свое для чтения, открывайте новый мир.

Он отметил, что в Беларуси в 2019 году издано около 10 тыс. наименований книг и брошюр общим тиражом 24 млн экземпляров.

— Эти книги, безусловно, присутствуют на выставке, а рядом с ними еще несколько тысяч названий книг и брошюр, изданных в Российской Федерации, книг на русском и других языках. В нашей стране в прошлом году издано более 800 книг на зарубежных языках, свыше 550 из них — на английском языке, — считает министр.

Александр Карлюкевич подчеркнул, что книжный форум действительно уникален.

— Каждая выставка — это целый год труда книгоиздателей, авторов, публицистов и журналистов, — добавил он.

БЕЛТА.