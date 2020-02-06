Рак полости рта у белорусов чаще всего находят на последних стадиях. Почему?

Источник материала: Tut.by

Рак челюстно-лицевой области у белорусов чаще всего выявляют на поздних стадиях — третьей и четвертой. Это около 80% таких случаев. И это значит, что шансов на успешное лечение намного меньше, чем если бы онкологическое заболевание обнаружили на более ранних этапах.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сегодня во время онлайн-трансляции пресс-конференции из Национального пресс-центра Андрей Матвеев, главврач Республиканской клинической стоматологической поликлиники, привел статистику по челюстно-лицевым онкологическим заболеваниям. Это в том числе и рак кожи в области лица, полости рта, на небных дужках, языке. Оказалось, что в Беларуси такие раки чаще всего выявляют на поздних, третьей и четвертой, стадиях.

— В прошлом году мы провели республиканскую акцию, в которой участвовали стоматологи, онкологи и оториноларингологи. Первичная выявляемость онкозаболеваний составила 6%. К сожалению, вопрос по третьей−четвертой стадии стоит достаточно остро: эти стадии онкозаболеваний в стоматологии занимают около 80%, — отметил Андрей Матвеев.

Наталья Шаковец, заместитель заведующей по учебной работе кафедрой стоматологии детского возраста Белорусского государственного медицинского университета, рассказала, что челюстно-лицевые онкологические заболевания выявляют на таких поздних стадиях чаще всего у тех, кто злоупотребляет алкоголем, курить и ходит к стоматологу раз в пять-семь лет. А по всем рекомендациям к такому специалисту даже на профилактический осмотр надо приходить два раза в год.

Наталья Шаковец также рассказала о проекте «Евразия». Это проект по своевременному выявлению предраковых и раковых заболеваниях полости рта. Его начали в Беларуси в 2016 году по инициативе медицинского университета в городе Берген в Норвегии.

— Это очень важный проект, потому что патоморфологи (патологоанатомы в онкологии. — Прим. TUT.BY) учат нас, стоматологов, как правильно находить, исследовать, забирать материал при онкозаболеваниях, как акцентировать внимание студентов и врачей на своевременном выявлении этих заболеваний. В рамках проекта университетам в Минске, Ереване и Кишиневе закупили по электронному микроскопу очень хорошего качества. Микроскопы предоставила норвежская сторона. В оборудовании есть два бинокуляра, и в них одновременно может смотреть и преподаватель, и студент.

Она отметила, что сейчас также решили изменить программу подготовки студентов-стоматологов и включить в их обучения на пятом, выпускном, курсе темы по правилам забора биопсии и материала из области, пораженной опухолью.

Заведующая кафедрой стоматологии детского возраста БГМУ Тамара Терехова добавила, что на втором курсе у будущих белорусских стоматологов также появились лекции о распространенности и локализации предраковых заболеваний.