В Витебской областной больнице появился Wi-Fi

Источник материала: Tut.by

Витебский филиал «Беллетекома» организовал сеть Wi-Fi в Витебской областной клинической больнице, сообщает tvnews.by.

40 точек работают в главном корпусе (ул. Воинов-интернационалистов, 37) и нефрологическом корпусе (ул. Воинов-интернационалистов, 41).

Чтобы подключиться к интернету в больнице, нужно выбрать сеть VOKB FreeWiFi и ввести в появившемся окне номер своего мобильного. В течение нескольких секунд в SMS-сообщении на телефон придет пароль для бесплатного доступа в интернет.