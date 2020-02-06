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В Витебской областной больнице появился Wi-Fi

06.02.2020 15:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Витебский филиал «Беллетекома» организовал сеть Wi-Fi в Витебской областной клинической больнице, сообщает tvnews.by.

40 точек работают в главном корпусе (ул. Воинов-интернационалистов, 37) и нефрологическом корпусе (ул. Воинов-интернационалистов, 41).

Чтобы подключиться к интернету в больнице, нужно выбрать сеть VOKB FreeWiFi и ввести в появившемся окне номер своего мобильного. В течение нескольких секунд в SMS-сообщении на телефон придет пароль для бесплатного доступа в интернет.

 
 
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40 точек работают в главном корпусе (ул. Воинов-интернационалистов, 37) и нефрологическом корпусе (ул. Воинов-интернационалистов, 41).
 
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