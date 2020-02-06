В Кировске состоялся семинар по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции

Источник материала: Кировец

Районный информационно-образовательный семинар на тему «Актуальные вопросы профилактики ВИЧ-инфекции» был проведен на базе Кировского РГС ПУ «Бобруйскгаз» районным центром гигиены и эпидемиологии. Проходил он в рамках проекта «Здоровый образ жизни – гарантия будущего». В актовом зале собрались представители различных организаций города.

С эпидемиологической ситуацией по ВИЧ-инфекции на территории Кировского района присутствующих ознакомила врач-эпидемиолог райЦГЭ Наталья Серко. Особое внимание было уделено особенностям этой инфекции, тому, почему так важно знать свой ВИЧ-статус и как снизить риск инфицирования.

Актуальные вопросы профилактики затронула в своем выступлении психолог отдела профилактики ВИЧ/СПИД Могилевского областного центра гигиены и эпидемиологии Ольга Бритун.

В завершении семинара всем присутствующим были розданы памятки и буклеты по проблеме ВИЧ-инфекции. Также каждый получил набор для экспресс-анализа «Мульти Тест». С его помощью можно в домашних условиях провести тестирование на ВИЧ-инфекцию.





























Фото Александры КАЛИНИНОЙ.