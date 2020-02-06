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В Кировске состоялся семинар по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции

06.02.2020 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Районный информационно-образовательный семинар на тему «Актуальные вопросы профилактики ВИЧ-инфекции» был проведен на базе Кировского РГС ПУ «Бобруйскгаз» районным центром гигиены и эпидемиологии. Проходил он в рамках проекта «Здоровый образ жизни – гарантия будущего».  В актовом зале собрались представители различных организаций города.

С эпидемиологической ситуацией по ВИЧ-инфекции на территории Кировского района присутствующих ознакомила врач-эпидемиолог райЦГЭ Наталья Серко. Особое внимание было уделено особенностям этой инфекции, тому, почему так важно знать свой ВИЧ-статус и как снизить риск инфицирования.

Актуальные вопросы профилактики затронула в своем выступлении  психолог отдела профилактики ВИЧ/СПИД Могилевского областного центра гигиены и эпидемиологии Ольга Бритун.

В завершении семинара всем присутствующим были розданы памятки и буклеты по проблеме ВИЧ-инфекции. Также каждый получил набор для экспресс-анализа «Мульти Тест». С его помощью можно в домашних условиях провести тестирование на ВИЧ-инфекцию.

В Кировске состоялся семинар по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции


В Кировске состоялся семинар по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции


В Кировске состоялся семинар по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции


В Кировске состоялся семинар по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции


В Кировске состоялся семинар по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции

Фото Александры КАЛИНИНОЙ.

 
 
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Районный информационно-образовательный семинар на тему «Актуальные вопросы профилактики ВИЧ-инфекции» был проведен на базе Кировского РГС ПУ...
 
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