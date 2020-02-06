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Налоговики рассказали, в какие заведения на Зыбицкой придут с проверками

06.02.2020 15:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Налоговая инспекция Минска рассказала, какие заведения на тусовочной Зыбицкой проверит в первую очередь. Список мест дает агентство «Минск-Новости».


Фото: TUT.BY

— Ждать массовых проверок на Зыбицкой не стоит, — рассказали представители инспекции МНС по Минску. — Тем не менее, в отношении всех заведений, расположенных на популярной тусовочной улице, проведем углубленный анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности. Не секрет, что оборот табачных изделий и алкогольных напитков был и остается предметом пристального внимания контролирующих органов.

Вот список заведений, где в ближайшее время пройдут профилактические проверки: «Клумба», Spirit Bar, Tesla Bar, «Терапия», Mad Rabbit, «Гримерка бар», «Градус», «На Пляже», «КофеБерри», The moods, Escobar, Calvin Coolidge Bar, «Хороший год».

В налоговой инспекции рассказали про случай с одним из заведений на тусовочной улице. По результатам работы в 2019 году у объекта общепита процент наличной выручки с использованием кассового оборудования не превышал 6%. Больше того, последние четыре месяца этот показатель был на уровне 0,5%. Такие цифры могли указывать либо на проблемы с бизнесом, либо на сокрытие выручки, оседавшей в карманах владельцев заведения.

Была внеплановая проверка. Оказалось, что выручка шла мимо кассы, покупателям не выдавали счета, на табак для кальяна не было документов, а процент наличной выручки превысил 50%. Представителям заведения грозят штрафы — минимум 5,7 тысячи рублей, максимум — 18,4 тысячи рублей. Кроме того, туда часто будут приходить с проверками.

 
Теги: Минск
 
 
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Вот список заведений, где в ближайшее время пройдут профилактические проверки: «Клумба», Spirit Bar, Tesla Bar, «Терапия», Mad Rabbit, «Гримерка бар», «Градус», «На Пляже»,...
 
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