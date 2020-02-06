«Сидели в одежде и одеялом накрытые. Холод в доме». Как четверо малышей остались в доме без родителей

Источник материала: Tut.by

В январе органы опеки забрали из дома в деревне Ольсевичи Барановичского района четверых детей, которые два дня жили без мамы и папы. Пока родителей не было дома, их обязанности выполняла старший ребенок в семье — девятилетняя Влада. Девочка согревала двух младших братьев и сестричку, развлекала, успокаивала, кормила, чем было, будила по утрам, собирала в садик и школу. По словам соседей, когда детей забирали в приют, они радовались: в комнатах нетопленного дома стоял холод, из еды оставались лишь сырые макароны да пачка соли — а мама с папой так и не появились.

Деревня Ольсевичи находится в 15 километрах от Барановичей. Небольшой населенный пункт из нескольких десятков домов, разбросанных по двум центральным улицам: Зеленая да Тихая, и двум переулкам с такими же названиями.

Ольсевичи можно условно поделить на «большие», которые располагаются на трассе Крошин — Якимовичи, и «малые». Последние находятся у железнодорожной остановки и соседствуют с садовым товариществом «Перамога». Центр с «малыми Ольсевичами» соединяет километр грунтовой дороги и, с недавней поры, общая тема для разговоров — как это так вышло с этими четырьмя детками.





Екатерина и Игорь, которые до недавней поры воспитывали четверых детей, живут в двухквартирном одноэтажном кирпичном доме на окраине «малых» Ольсевичей. До железнодорожной остановки отсюда метров 100 по узкой тропинке. Поезда мимо Ольсевичей ходят на Минск и Барановичи практически каждый час.

На металлической калитке висит замок, верхнюю часть ограды обвивает ржавая колючая проволока, по участку бегают коты различной степени откормленности.

— Они скрываются, — выглядывает соседка Наталья, которая живет во второй половине дома.

— От кого?

— Так милиция же их ищет. Два раза на день сюда приезжают.

«Я его спросила: „Женя, плачут?“ А он говорит: „Иди посмотри, какие счастливые“»

По словам соседей, Екатерина и Игорь с детьми приехали в Ольсевичи около пяти лет назад.

— Поначалу нормально жили. Мы, все соседи, помогали: где-то какую-то колбаску, сосиску детям давали. Потом детям к нам ходить перестали — может, запретили. Вот в эти двое суток [когда родителей не было дома] они бы к нам прибежали, но боялись, — рассказывает Наталья.

Дети из Ольсевичей ездят в школу и сад в соседний агрогородок Крошин. По утрам их от дома, а по вечерам — от сада и школы забирает школьный автобус.

20 января воспитатель в садике обратила внимание, что четырехлетней Ане нездоровится — и отвела девочку к медсестре. Оказалось, что у ребенка повышенная температура. Воспитательница позвонила маме и попросила отвести девочку к врачу. Аня, как обычно, уехала с братьями и сестрой домой на школьном автобусе. На следующий день Аня опять пришла в детский сад с температурой. На этот раз связаться с мамой не удалось, на работе сказали, что она на смену не вышла, — и педагоги обратились в инспекцию по делам несовершеннолетних. Милиционеры поехали в Ольсевичи, туда же педагоги привезли всех малышей — двух мальчиков и двух девочек — и приехала опека.

— Тут были хлопцы с уголовного розыска. Милиционер Евгений Иванчик — хороший парень. Он поехал, купил за свои деньги им поесть: пиццу, конфеты. Я его спросила: «Женя, плачут?». А он говорит: «Иди посмотри, какие счастливые». У нас такие квартиры, что, если не протопить, быстро остывает дом. Вот у нас сосед [в соседнем двухквартирном доме] один замерз, а второй сгорел. И дети сидели в этом холоде! Хлопцы из милиции говорили, что дети рассказывали, что ночь сидели в одежде и одеялом полностью накрытые. (…) В холодильнике стояла миска макарон сырых и соль. Шкафчики пустые. Как они высидели?! И ведь побоялись пойти, спросить у кого-нибудь. Милиция — молодцы. У них как раз какая-то акция была и они по домам возили игрушки детям. Так все, что осталось, им отдали. Женя этот Иванчик приехал еще домой — у него две дочки, — собрал кукол, у швагера [брата жены] взял целый пакет машинок — и повез вечером сам к ним в больницу.



Дом на две семьи, в котором живут родители Влады

«Дети бы начали топить, чтобы согреться. Все… Сгорели бы тут все»

Когда пропали взрослые, точно не известно. Дети сказали опеке и милиции что мама с папой ушли вечером в воскресенье, 19 января. Позже мать детей расскажет TUT.BY, что они с мужем последний раз были дома утром в понедельник, 20 января.

Если верить детям, то они оставались одни с вечера 19 января по вечер 21 января (за исключением времени, проведенного в саду и школе) — то есть два вечера, две ночи и два утра.

То есть два дня, пока мамы с папой не было дома, дети сами вставали по утрам, одевались, выходили на улицу, садились в автобус и ехали в Крошин.

По словам соседей, малыши всегда были самостоятельные:

— Сами себя смотрели. Без криков, писков в 7.00 они на автобус бежали. Чтоб мы когда-то слышали, что они не хотят туда идти! Вот каникулы — для них это был ад. А что тут без еды?! Он [отец] не работал, ее [мать] два раза из колхоза уволили, со швейной фабрики ушла… Чего не работалось? Она получила зарплату и исчезла — вздыхает Наталья. — Хоть бы они кому-то позвонили. Нам, другим соседям. Мы бы забрали этих детей. А они [родители] даже не знали, что у них детей забрали. Они только через двое суток явились после того. В 5.00 приехали и начали барабанить нам в калитку. Спрашивали: «А где дети?». Думали, что дети спокойно у кого-то спят… Пропасть, зная, что у ребенка температура!.. А если бы никто не забил тревогу? Кто знает, что было бы. Дети бы начали топить, чтобы согреться. Все… Сгорели бы тут все.



Рядом с домом проходит железная дорога

«Пусть они там чуть-чуть побудут»

В 13.20 в Ольсевичи приехала электричка из Барановичей. Из нее вышли Екатерина и Игорь — папа и мама четверых изъятых малышей, — прошли по узкой тропе от остановки к дому и зашли в квартиру.

— Мне первое время вообще жить не хотелось, — плачет сейчас 32-летняя Екатерина. — Я об этом [о том, что забрали детей] узнала, когда приехала домой.

— Как получилось, что дети были одни?

— В понедельник я утром уехала на работу. Муж их отправил в школу и сад. Вечером так получилось, что мы не приехали домой. Все, на следующий день их уже не было дома.

— А вы им оставляли еду?

— Я всегда готовлю. Знаю, что если задержусь, они смогут сами подогреть. Влада — она самостоятельная. Я ее так учила. Суп был наваренный, печенье было, колбаса. Видно, съели.

— Куда уезжали?

— В город [Барановичи]… После работы задержались и на последнюю электричку не успели.

— А не думали, что дети одни в нетопленном доме?

— Естественно, я переживала. Да и в доме муж протопил перед тем, как уехать. В доме было тепло.

— Почему соседям не позвонили?

— У меня телефон был заблокирован, я не могла позвонить. И спросить было не у кого.





До недавнего времени Екатерина работала швеей на предприятии в Барановичах. Сейчас она безработная. Игорь тоже без постоянного заработка — перебивается подработками. О детях мама отзывается тепло и утверждает, что очень по ним скучает:

— Я утром на работу ухожу, бужу их. Они встанут, быстренько оденутся, кроватки сами поправят. И помогали мне постоянно. Мальчишки, бывало, говорят: «Мам, давай мы тебе полведерочка водички принесем». А сейчас я просто не могу дома находиться. Я уезжаю отсюда. Я задыхаюсь. Комнаты детские поубирала и позакрывала, чтобы вообще там никого не было.

— Детей навещали?

— Я их видела через окошко. Мне тяжело к ним подойти.

— Где? В приюте?

— Да.

— Кого видели? Владу?

— Дениса. Я разрешение [на посещение] взяла. Но не могу пока. Пускай они чуть-чуть успокоятся. Они же тоже переживают.

— А почему не можете?

— Мне самой тяжело. Я просто начну плакать — и дети тоже расстроятся. А когда я уйду, будут спрашивать куда я ушла и почему без них. Пусть они там чуть-чуть побудут. Пускай тоже с детками познакомятся, попривыкнут. Им все-таки легче будет. Ну что я там?! Начну плакать — и слова не смогу им сказать.

— Вам уже сказали, что нужно делать, чтобы детей вернуть?

— Я и сама знаю. Работать, ремонт сделать, во дворе порядок навести…

— Понимаете, что вас могут лишить родительских прав?

— Я была в райисполкоме, когда брала разрешение. Сказали, что готовят документы на лишение.

По словам Екатерины, ранее органы опеки уже изымали из семьи Владу и Дениса. Тогда мама стала на путь исправления и через полгода детей ей вернули. Сейчас она тоже намерена бороться:

— Хоть сегодня я сделаю все, только чтобы отдали. Я дома не могу находится, дышать не могу. Первое время жить не хотела.

«Задолженность за сад, за питание, за все на свете… Дров у них нет, работы нет, денег нет»

По словам заведующей Крошинским детским садом Натальи Щербацевич, семья Екатерины и Игоря состояла на учете в СОП. К детям у педагогов вопросов не было, а вот к родителям — достаточно.

— Детки хорошие. Они не балованные: нет смартфонов, старшие младшим сказки читают. Они все-все сказки знают! Жалко, что так получилось. Но такого не было, чтобы родители так пропадали. Первый раз так… Хорошо, что на контроле держали семью и вовремя среагировали.

Дальше она, как и директор Крошинской средней школы Наталия Силицкая, отказалась отвечать на вопросы по поводу семьи — мол, разбирается прокуратура.



Крошевичский ясли-сад

В социально-педагогическом центре Барановичского района говорят лишь, что сейчас детки находятся в городском приюте.

— Комментировать пока ничего не могу. Сейчас проводится проверка прокуратуры, — кратко ответил начальник отдела образования Барановичского райисполкома Сергей Виноград.

Председатель Крошинского сельисполкома Татьяна Щербацевич пояснила TUT.BY, что вопросы к семье периодически возникали:

— Они детей оставляли, есть нечего было в доме. У нее задолженность за сад, за питание, за все на свете. (…) Дров у них нет, работы нет, денег нет. Отсюда проблемы нарастают, как снежный ком.

По словам председателя сельисполкома, долго на одном месте работы Екатерина и Игорь не задерживались:

— Получат получку — и в загул. Их уже брали везде и всюду, а теперь они работу себе найти не могут. Кто таких работников будет держать?!

Семью регулярно навещали работники опеки, ситуацию держали на контроле.

— Раньше мы приезжали — и там было вполне ничего: мебель была, в доме тепло было. Ну почему не работать?! У нас есть где и платят вполне прилично. Все рядом, никуда ездить не надо. Ой, дети, когда их забирали, с таким удовольствием собирались в приют, вы не представляете… Как они жили-то?.. — переживает Татьяна Щербацевич.



Крошинская школа

Сейчас дети в приюте в Барановичах. Недавно сюда приезжали волонтеры: было представление с конкурсами, песнями, клоунами и аниматорами. Сюжет о мероприятии показали по местному телевидению. Среди зрителей соседка Наталья рассмотрела на экране и Владу:

— Мы на нее посмотрели — она не замкнулась, с клоуном замечательно играла, веселилась.

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