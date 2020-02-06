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Кредит на 55 млн евро и пока 60 магазинов: в Гродно открывается ТЦ Triniti. Посмотрите, что там будет

06.02.2020 17:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

До открытия самого крупного регионального торгово-развлекательного комплекса Triniti осталось меньше недели. Уже 12 февраля начнут работать 60 магазинов, которые находятся на площадях сданной первой очереди. Посмотрите, как комплекс выглядит внутри.


Через неделю здесь откроются Green, NewYorker, SAVAGE, KEDDO, CAPRICE, Спортмастер, MISSHA, NYX, Граф Жираф, Йети и Дети, Легополис, Буслiк-Гнездышко и другие.

Магазины брендов Reserved, Mohito, SINSAY, CROPP, HOUSE откроются позже — как и кинотеатр, и ледовая площадка.





12 февраля пройдет техническое открытие комплекса, а 29-го — торжественное, с концертом, скидками и праздничной программой.

В итоге в Гродно появится торговый центр с 220 операторами, хоккейной ареной стандарта KHL, семейным развлекательным центром, самыми большими в Гродно фитнес-клубом, фуд-кортом и паркингом, а также с пятизальным кинотеатром и даже небольшим автовокзалом. Работать в торговом центре будут более двух тысяч человек.

Кстати, на строительство комплекса привлекли кредит польского банка BGK — около 55 млн евро.

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Теги: Гродно
 
 
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До открытия самого крупного регионального торгово-развлекательного комплекса осталось меньше недели.
 
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