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За рождение первенца – более 2 тысяч рублей, а маме двойни каждый месяц – порядка 900 рублей. С февраля выросли пособия на детей

06.02.2020 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

За рождение первенца – более 2 тысяч рублей, а маме двойни каждый месяц – порядка 900 рублей. С февраля выросли пособия на детей

С февраля выросли детские пособия. Причем речь идет и о единовременных, и о ежемесячных выплатах, которые получают молодые родители в связи с рождением ребенка. Причиной роста одних пособий стало увеличение бюджета прожиточного минимум, других – прибавка в «удельном весе» средней зарплаты по стране.

Ежемесячные детские пособия поднялись на сумму от 29,37 до 37,76 рубля в зависимости от вида денежного довольствия для мам. Так, ежемесячное пособие на первого ребенка составит 405,48 рубля, на второго и последующих детей – 463,4 рубля, на ребенка-инвалида до 3 лет – 521,33 рубля. Как пояснили в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома, эти выплаты действительны по 31 июля. Перерасчет этих видов пособий производится дважды в год – 1 февраля и 1 августа, а повышение обусловлено ростом средней заработной платы работников по стране за предшествующий квартал. Динамика простая и прозрачная: растет средний заработок белоруса – растут пособия.
 
За рождение первенца – более 2 тысяч рублей, а маме двойни каждый месяц – порядка 900 рублей. С февраля выросли пособия на детей
– Всегда приятно, когда увеличиваются доходы. Мой основной доход сегодня – пособие по уходу за ребенком до трех лет. В декретном отпуске уже больше года и только за это время пособия меняли свой размер в большую сторону несколько раз. Это как раз то, что принято называть уверенностью в завтрашнем дне, – поделилась молодая мама Ирина.
 
Согласно данным областного управления Фонда социальной защиты населения, в декабре прошлого года молодые родители Гродненщины получали ежемесячные пособия более чем на 29 тысяч детей. А значит, с февраля выплаты увеличились минимум для десятков тысяч семей.
 
Некоторые виды пособий напрямую зависят от размеров бюджета прожиточного минимума, который пересматривается четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.
 
– Последний раз БПМ менялся в ноябре 2019 года – повышался до 231,83 рубля. А с февраля нынешнего подрос еще на 3,5 %. Теперь планка поднята до 239,87 рубля и будет действовать по 30 апреля 2020 года, – добавили в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.
 
За рождение первенца – более 2 тысяч рублей, а маме двойни каждый месяц – порядка 900 рублей. С февраля выросли пособия на детей
 

Именно в связи с этим единовременное пособие в связи с рождением первенца с 1 февраля составит 2 398,7 (увеличится на 80,4 рубля), при рождении второго и последующих детей — 3 358,18 (прибавка — 112,56 рубля). Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, выросло до 239,87 рубля, а пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) теперь составляет 119,94 рубля.

Екатерина МОТЕВИЧ
Фото: из открытых источников
https://grodnonews.by/
 
 
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С февраля выросли детские пособия. Причем речь идет и о единовременных, и о ежемесячных выплатах, которые получают молодые родители в связи с рождением ребенка....
 
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