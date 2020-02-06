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ФОТОФАКТ: Экипаж МКС вернулся на Землю

06.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

ФОТОФАКТ: Экипаж МКС вернулся на Землю
Фото NASA

Сегодня днем аппарат космического корабля «Союз МС-13» с тремя членами экипажа Международной космической станции совершил посадку в степи в Казахстане. На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт NASA Кристина Кук и представитель Европейского космического агентства Лука Пармитано, сообщает ТАСС.

Александр Скворцов и Лука Пармитано пробыли на МКС 200 дней 16 часов, а Кристина Кук провела на орбите 328 дней 14 часов, установив рекорд по этому показателю среди женщин. Помимо этого, Кристина Кук шесть раз выходила в открытый космос и была участницей первых в истории выходов в космос двух женщин — вместе с Джессикой Меир.

ФОТОФАКТ: Экипаж МКС вернулся на Землю
ФОТОФАКТ: Экипаж МКС вернулся на Землю
ФОТОФАКТ: Экипаж МКС вернулся на Землю
ФОТОФАКТ: Экипаж МКС вернулся на Землю
ФОТОФАКТ: Экипаж МКС вернулся на Землю

Фото NASA, ReutersEPA.

 
 
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Сегодня днем аппарат космического корабля "Союз МС-13" с тремя членами экипажа Международной космической станции совершил посадку в степи в...
 
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