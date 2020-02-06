В Петрикове, отравившись таблетками, умерла 1,5-летняя девочка

Источник материала: Tut.by

В Петрикове умерла полуторагодовалая девочка. Ребенок был госпитализирован с диагнозом «Острое медикаментозное отравление». К сожалению, медики помочь малышке не смогли.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Трагедия произошла вечером 4 февраля. В больницу с диагнозом «Острое медикаментозное отравление» доставили 1,5 годовалую девочку. Врачам спасти ее не удалось.

По данному факту Петриковским РОСК проводится проверка.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка: опрошены родственники, назначено проведение экспертиз. Предварительно установлено, что девочка отравилась таблетками, которые нашла в доме.