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В Петрикове, отравившись таблетками, умерла 1,5-летняя девочка
06.02.2020 19:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Петрикове умерла полуторагодовалая девочка. Ребенок был госпитализирован с диагнозом «Острое медикаментозное отравление». К сожалению, медики помочь малышке не смогли.
Трагедия произошла вечером 4 февраля. В больницу с диагнозом «Острое медикаментозное отравление» доставили 1,5 годовалую девочку. Врачам спасти ее не удалось.
По данному факту Петриковским РОСК проводится проверка.
Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка: опрошены родственники, назначено проведение экспертиз. Предварительно установлено, что девочка отравилась таблетками, которые нашла в доме.
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Ребенок был госпитализирован с диагнозом «Острое медикаментозное отравление».
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