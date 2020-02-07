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Солнце и туман. Все о погоде в Бресте в выходные
07.02.2020 07:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные в Бресте утром будет легкий мороз, а днем — ясно и до +4°С, сообщает
Утром в субботу будет облачно, но без осадков. Столбик термометра опустится до 3 градусов мороза. Днем будет переменная облачность и до +2°С.
В первой половине дня воскресенья на город опустится туман. Видимость составит 600−1000 метров. Днем будет ясно и без осадков. Воздух прогреется до +4 °C.
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В предстоящие выходные в Бресте утром будет легкий мороз, а днем - ясно.
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