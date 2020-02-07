Солнце и туман. Все о погоде в Бресте в выходные

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Бресте утром будет легкий мороз, а днем — ясно и до +4°С, сообщает pogoda.by .



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Утром в субботу будет облачно, но без осадков. Столбик термометра опустится до 3 градусов мороза. Днем будет переменная облачность и до +2°С.

В первой половине дня воскресенья на город опустится туман. Видимость составит 600−1000 метров. Днем будет ясно и без осадков. Воздух прогреется до +4 °C.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY .