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Солнце и туман. Все о погоде в Бресте в выходные

07.02.2020 07:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Бресте утром будет легкий мороз, а днем — ясно и до +4°С, сообщает pogoda.by.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Утром в субботу будет облачно, но без осадков. Столбик термометра опустится до 3 градусов мороза. Днем будет переменная облачность и до +2°С.

В первой половине дня воскресенья на город опустится туман. Видимость составит 600−1000 метров. Днем будет ясно и без осадков. Воздух прогреется до +4 °C.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Брест
 
 
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В предстоящие выходные в Бресте утром будет легкий мороз, а днем - ясно.
 
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