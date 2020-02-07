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И опять оттепель. Погода в Витебске на неделе
07.02.2020 07:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Зима вернулась ненадолго: уже в воскресенье на термометре снова плюс,
В субботу, 8 февраля, ночью до −6 °С, а днем — до −2 °С. Облачно. Снег, метель.
В воскресенье, 9 февраля, в ночные часы до −2 °С, в дневные — уже до +2 °С. Дождь. Возможен гололед.
Хороших выходных, друзья!
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Зима вернулась ненадолго: уже в воскресенье на термометре снова плюс.
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