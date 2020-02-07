На Фатина в Могилеве появилась частная автокасса-терминал. Рассказываем, что это и кому нужно

Источник материала: Tut.by

В районе конечной остановки автобуса на улице Фатина в январе поставили автокассу. Как выяснилось, это не просто касса, а пассажирский терминал. Билеты там тоже будут продавать — на рейсы межобластных маршруток (правда, в какие именно города, пока не известно). На каких условиях маршрутчики могут получать услуги терминала, тоже пока не решили — то ли плата за аренду места, то ли процент от продажи билетов. Рассказываем все, что пока известно.



Оксана Борисенко

Что происходит

Перевозчики Могилева делятся на две категории — легальные и нелегальные. Первые успешно прошли конкурс на маршрут, но ездить могут только от автовокзала: по закону начальной точкой отправления должен быть специально обустроенный пассажирский терминал. Автовокзал как раз и выполняет его функции.

Нелегалы — это те, кто при наличии всех необходимых документов не прошли конкурс на желаемый маршрут и ездят самовольно, за что их периодически штрафуют. «А как ездить, они ведь не могут поставить свои машины под забор?», — говорит председатель Ассоциации транспортных перевозчиков Ольга Бантыш.

И вот нашлась компания, которая решила стать посредником между рядом перевозчиков и пассажирами. Чтобы обеспечить и других возможностью работать легально, построили альтернативный терминал на Фатина, рассказывает директор «Дамеком групп» Ольга Котова. Идея также заключается в том, чтобы терминалы не были монополистами и свободно конкурировали между собой за пассажиров и перевозчиков.

Но не все так просто, ведь конкурсную систему никто не отменял. Сейчас на маршруты с отправлением от Фатина может претендовать любой перевозчик. Кто не пройдет — опять останется в нелегалах.

Как проходит конкурс для перевозчика

Организацией легальных перевозок пассажиров в Могилеве занимается оператор «АТЭК-Могилев».

— Надо подать в облисполком заявление с просьбой рассмотреть вопрос о проведении конкурса на конкретный маршрут. Оттуда заявление направляется нам, мы смотрим предложенный проект расписания, — рассказывает замдиректора «АТЭК-Могилев». Виталий Мордалев. — Если оно не противоречит уже существующему расписанию — машин довольно много ходит по маршрутам — мы его принимаем. Или же корректируем.

Далее — согласование с областным оператором. Например, если маршрутка едет в Минск, — значит, с минским. Он должен дать добро на проведение конкурса. После этого при желании перевозчик может до 3 месяцев маршрут протестировать. Затем объявляется конкурс на определенное количество мест по конкретному маршруту. Участвовать может кто угодно (и не факт, что пройдет сам заявитель!). Выбор делает специальная комиссия, куда входят представители горисполкома, Транспортной инспекции, «АТЭК-Могилев», ГАИ. Выигрывают те перевозчики, у кого условия для пассажиров лучше: машины новее, водители с более высокой квалификацией. Кто не прошел конкурс, фактически не имеет права возить пассажиров. Но перевозчики хотят работать и сознательно идут в «нелегалы».

— Есть такое понятие, как предпринимательские риски, — говорит Виталий Мордалев. — На свой страх и риск вы либо решаете заниматься этим бизнесом, либо не начинаете. Опять же, если вы купили новую машину, у вас очень высоки шансы выиграть конкурс.

По словам замдиректора, всегда можно рассмотреть менее конкурентные варианты маршрутов — например, в Мстиславль, Горки, Краснополье, Славгород. Тем более, что перевозки внутри области не нужно согласовывать со сторонними операторами. Но частным перевозчикам это не интересно, все хотят Минск, Гомель и Бобруйск.

На первом в Беларуси частном терминале можно будет купить еду, чай, кофе, рассказывает Ольга Котова. Водители маршруток смогут отдохнуть между поездками, а пассажиры — комфортно дождаться машину, если, например, на улице дождь. В автокассе планируют также поставить банкоматы.

Чего ждать пассажирам

Людям, которые пользуются услугами местных маршруток, по сути все равно, какие сложности возникают у перевозчиков. Есть предложение, есть спрос. К удобствам быстро привыкаешь — и житель Заднепровья скорее выберет нелегального маршрутчика, потому что едет он через его остановку, ведь ехать на автовокзал, хоть и в центре, из спального района захочет не каждый.

Пассажирский терминал на Фатина частично снимет проблему — он обеспечит еще нескольких перевозчиков работой на легальных условиях. У жителей ближайших к нему районов останется возможность садиться в маршрутку на своей остановке.

Работать терминал начнет, когда сами перевозчики получат все необходимые документы для работы на маршрутах от Фатина.

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