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«Сахарное дело» и особняки, техосмотр без аптечки, брошенные дети и смерть врача - все за вчера

07.02.2020 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

К сожалению, каждый день количество умерших от нового коронавируса в Китае увеличивается (врач, который одним из первых пытался предупредить об опасности, а его отправили в полицию, тоже заболел и находится в критическом состоянии). Пару дней назад из Уханя эвакуировали в том числе 10 белорусов. Наша читательница рассказала и про полет на военном самолете, и про ведра в палатке вместо туалета, и про предстоящие две недели карантина в одной комнате. А белорусская группа Rostany выпустила клип про коронавирус. Продолжаем верить в лучшее и соблюдать правила гигены. Рассказываем о других событиях четверга.


САМОЕ ВАЖНОЕ

  • Фигурантам «сахарного дела» предъявлены обвинения. Как и прежде ведомства молчат по этому делу, родственники задержанных не хотят ничего комментировать. Что-то по ситуации объяснил Александр Лукашенко и добавил, что при обысках у директоров обнаружили много недвижимости, в том числе особняки. Рассказываем, какими особняками владеют задержанные КГБ директора сахарных заводов.

  • Как дела в стране с экономикой? Минторг США начал процедуру пересмотра статуса белорусской экономики. После сбора информации оценит целесообразность проведения публичных слушаний о переводе Беларуси в категорию стран с рыночной экономикой. Рассказываем, что это значит. А если будут изменения в экономике, то Европейский банк реконструкции и развития готов наращивать инвестиции в Беларусь (а вот какой совет глава банка дал Александру Лукашенко). Тем временем премьер-министр Беларуси рассказал о потерях бюджета в 2019 году из-за налогового маневра в России. Сумма огромная.

  • Сегодня Александр Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят поставки российских нефти и газа в Беларусь. Ранее президент Беларуси заявил, что «наступил некий момент истины». Накануне поездки Лукашенко провел совещание по эффективной работе топливно-энергетического комплекса.

  • Независимый аналитик Сергей Чалый поднимает тему убыточных госпредприятий. Он считает, что Беларуси следует оценить, каковы долгосрочные суммарные последствия для страны нынешней политики поддержки и протекционизма убыточных госпредприятий: как эти меры влияют на ее благосостояние, кто становится конечным бенефициаром этих преференций.

  • «Белтехосмотр» предлагает отменить аптечку и огнетушитель при прохождении ТО. Ну да, ведь аптечка и огнетушитель не имеют отношения к техническому состоянию автомобиля. На предприятии считают, что должны проверять только это, а все остальное — задача других организаций. Еще много интересного найдете в статье.

  • Рак полости рта у белорусов чаще всего находят на последних стадиях. Только представьте себе, 80 процентов случаев. Следите за своим здоровьем, не забывайте, что стоматолога нужно посещать дважды в год. Кстати, к нашим стоматологам на лечение едет много иностранцев. Сколько заработали в прошлом году на стоматологии?

  • И снова много-много судов: в Минске вынесли приговор по делу о контрабанде калийных удобрений на 7 млн долларов, в Молодечно замначальника локомотивного депо за взятку 600 рублей дали 4 года колонии и штраф, продолжается суд по делу о взрыве на «Могилевдреве» (тогда погибла женщина, несколько человек получили ожоги), а в столице начался процесс по делу двух анархистов (их судят за две акции — возле здания Мингорсуда, которое они испачкали краской, а также за метание коктейлей Молотова в здание СИЗО на Володарского в столице).

  • Вчера в США умер актер Кирк Дуглас, легенда золотого века кинематографа. Актеру было 104 года, он родился в семье эмигрантов из-под Могилева.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

  • От этой истории становится дурно: четверо маленьких детей два дня просидели в холодном доме, пока их не нашли соцработники. Оказалось, что старшая девочка, 9-летняя Влада, все это время заботилась о младших братиках и сестричке. Дети сами собирались по утрам, выходили к школьному автобусу, ездили на учебу, возвращались домой. Больше всего поражает в этой ситуации, что дети, по словам очевидцев, с удовольствием собирались в приют. Удалось поговорить и с матерью малышей. Не оставляйте детей одних, это приводит к трагедиям.


  • Чтобы узнать себя получше, необязательно заниматься самоанализом. В современном мире можно сделать… ДНК-тест. Да, он может рассказать о том, кто были ваши предки, к каким заболеваниям вы предрасположены и даже о ваших привычках. Наши герои уже проверили это на себе.

  • Соскучились по Humans of Minsk? Помните, что герои рубрики - это случайные прохожие? В этот раз пообщались с интересным парнем, которому нужен простор для вдохновения, добрейшей паспортисткой, которая оживает на даче, и неунывающим обувщиком, который любит свою работу. 


  • Власти подготовили проект указа по стимулированию рождаемости. Обещают, кстати, решить вопрос с пенсионным стажем многодетных матерей. А еще в Беларуси хотят пересмотреть налоговые вычеты для семей с детьми.

  • Скажите, вы понимаете, зачем в новых домах продолжают строить мусоропроводы? Ведь их же заваривают сразу после ввода дома в эксплуатацию. Странная ситуация. согласитесь. Разбирались

  • Непросто быть медсестрой: ты и помощник врача, и надежда пациента. К нас в студию пришли парни и девушки, которые работают медсестрами (да, медбратьев формально не существует). Наши герои рассказали про самую неприятную процедуру, которую приходилось выполнять, про плюсы и минусы своей профессии и самых сложных моментах в работе.

  • Дэйзи и Франсис познакомились в ресторане в Квебеке, а сейчас они живут в Минске. Дэйзи Паре — жена легионера из «Динамо» Франсиса Паре. Она рассказала нам, что пугало ее при переезде в Беларусь, чем она занимается, пока муж играет, а дочь ходит в детский сад, "о котором только можно мечатать", а также о своей любви к Комаровке (между прочим, доставка с рынка снова заработала).


  • Эти парни из Могилева не сразу добились успеха, несколько лет они пробовали и заявляли о себе на всевозможных конкурсах, а теперь дают концерты не только в Беларуси. Встречайте, пожалуй, главную на данный момент белорусскую рок-группу Nizkiz.

Все новости четверга, 6 февраля

Кстати. Сегодня же пятница! Поздравляем вас с этим и предлагаем выбрать какую-нибудь киноновинку (ну или можно выбрать новую книгу по истории). А если хотите вкусный десерт, отправляйтесь на гастрофест. На прощание ловите самую трогательную новость вчерашнего дня — признание в любви президента Украины своей жене. Будьте уверены в себе и романтических вам выходных!

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Теги: Новости, Минск
 
 
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