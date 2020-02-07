«Сахарное дело» и особняки, техосмотр без аптечки, брошенные дети и смерть врача - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

К сожалению, каждый день количество умерших от нового коронавируса в Китае увеличивается (врач, который одним из первых пытался предупредить об опасности, а его отправили в полицию, тоже заболел и находится в критическом состоянии ). Пару дней назад из Уханя эвакуировали в том числе 10 белорусов. Наша читательница рассказала и про полет на военном самолете, и про ведра в палатке вместо туалета, и про предстоящие две недели карантина в одной комнате. А белорусская группа Rostany выпустила клип про коронавирус . Продолжаем верить в лучшее и соблюдать правила гигены . Рассказываем о других событиях четверга.

САМОЕ ВАЖНОЕ

Фигурантам «сахарного дела» предъявлены обвинения. Как и прежде ведомства молчат по этому делу, родственники задержанных не хотят ничего комментировать . Что-то по ситуации объяснил Александр Лукашенко и добавил, что при обысках у директоров обнаружили много недвижимости, в том числе особняки. Рассказываем, какими особняками владеют задержанные КГБ директора сахарных заводов.

Как дела в стране с экономикой? Минторг США начал процедуру пересмотра статуса белорусской экономики. После сбора информации оценит целесообразность проведения публичных слушаний о переводе Беларуси в категорию стран с рыночной экономикой. Рассказываем, что это значит . А если будут изменения в экономике, то Европейский банк реконструкции и развития готов наращивать инвестиции в Беларусь (а вот какой совет глава банка дал Александру Лукашенко). Тем временем премьер-министр Беларуси рассказал о потерях бюджета в 2019 году из-за налогового маневра в России. Сумма огромная .

Сегодня Александр Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят поставки российских нефти и газа в Беларусь. Ранее президент Беларуси заявил, что «наступил некий момент истины». Накануне поездки Лукашенко провел совещание по эффективной работе топливно-энергетического комплекса.

Независимый аналитик Сергей Чалый поднимает тему убыточных госпредприятий. Он считает, что Беларуси следует оценить, каковы долгосрочные суммарные последствия для страны нынешней политики поддержки и протекционизма убыточных госпредприятий: как эти меры влияют на ее благосостояние , кто становится конечным бенефициаром этих преференций.

«Белтехосмотр» предлагает отменить аптечку и огнетушитель при прохождении ТО. Ну да, ведь аптечка и огнетушитель не имеют отношения к техническому состоянию автомобиля. На предприятии считают, что должны проверять только это, а все остальное — задача других организаций. Еще много интересного найдете в статье .

Рак полости рта у белорусов чаще всего находят на последних стадиях. Только представьте себе, 80 процентов случаев . Следите за своим здоровьем, не забывайте, что стоматолога нужно посещать дважды в год. Кстати, к нашим стоматологам на лечение едет много иностранцев. Сколько заработали в прошлом году на стоматологии?