«Сахарное дело» и особняки, техосмотр без аптечки, брошенные дети и смерть врача - все за вчера

К сожалению, каждый день количество умерших от нового коронавируса в Китае увеличивается (врач, который одним из первых пытался предупредить об опасности, а его отправили в полицию, тоже заболел и находится в критическом состоянии). Пару дней назад из Уханя эвакуировали в том числе 10 белорусов. Наша читательница рассказала и про полет на военном самолете, и про ведра в палатке вместо туалета, и про предстоящие две недели карантина в одной комнате. А белорусская группа Rostany выпустила клип про коронавирус. Продолжаем верить в лучшее и соблюдать правила гигены. Рассказываем о других событиях четверга.
САМОЕ ВАЖНОЕ
Фигурантам «сахарного дела» предъявлены обвинения. Как и прежде ведомства молчат по этому делу, родственники задержанных не хотят ничего комментировать. Что-то по ситуации объяснил Александр Лукашенко и добавил, что при обысках у директоров обнаружили много недвижимости, в том числе особняки. Рассказываем, какими особняками владеют задержанные КГБ директора сахарных заводов.
Как дела в стране с экономикой? Минторг США начал процедуру пересмотра статуса белорусской экономики. После сбора информации оценит целесообразность проведения публичных слушаний о переводе Беларуси в категорию стран с рыночной экономикой. Рассказываем, что это значит. А если будут изменения в экономике, то Европейский банк реконструкции и развития готов наращивать инвестиции в Беларусь (а вот какой совет глава банка дал Александру Лукашенко). Тем временем премьер-министр Беларуси рассказал о потерях бюджета в 2019 году из-за налогового маневра в России. Сумма огромная.
Сегодня Александр Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят поставки российских нефти и газа в Беларусь. Ранее президент Беларуси заявил, что «наступил некий момент истины». Накануне поездки Лукашенко провел совещание по эффективной работе топливно-энергетического комплекса.
Независимый аналитик Сергей Чалый поднимает тему убыточных госпредприятий. Он считает, что Беларуси следует оценить, каковы долгосрочные суммарные последствия для страны нынешней политики поддержки и протекционизма убыточных госпредприятий: как эти меры влияют на ее благосостояние, кто становится конечным бенефициаром этих преференций.
«Белтехосмотр» предлагает отменить аптечку и огнетушитель при прохождении ТО. Ну да, ведь аптечка и огнетушитель не имеют отношения к техническому состоянию автомобиля. На предприятии считают, что должны проверять только это, а все остальное — задача других организаций. Еще много интересного найдете в статье.
Рак полости рта у белорусов чаще всего находят на последних стадиях. Только представьте себе, 80 процентов случаев. Следите за своим здоровьем, не забывайте, что стоматолога нужно посещать дважды в год. Кстати, к нашим стоматологам на лечение едет много иностранцев. Сколько заработали в прошлом году на стоматологии?
Вчера в США умер актер Кирк Дуглас, легенда золотого века кинематографа. Актеру было 104 года, он родился в семье эмигрантов из-под Могилева.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
От этой истории становится дурно: четверо маленьких детей два дня просидели в холодном доме, пока их не нашли соцработники. Оказалось, что старшая девочка, 9-летняя Влада, все это время заботилась о младших братиках и сестричке. Дети сами собирались по утрам, выходили к школьному автобусу, ездили на учебу, возвращались домой. Больше всего поражает в этой ситуации, что дети, по словам очевидцев, с удовольствием собирались в приют. Удалось поговорить и с матерью малышей. Не оставляйте детей одних, это приводит к трагедиям.
Чтобы узнать себя получше, необязательно заниматься самоанализом. В современном мире можно сделать… ДНК-тест. Да, он может рассказать о том, кто были ваши предки, к каким заболеваниям вы предрасположены и даже о ваших привычках. Наши герои уже проверили это на себе.
Соскучились по Humans of Minsk? Помните, что герои рубрики - это случайные прохожие? В этот раз пообщались с интересным парнем, которому нужен простор для вдохновения, добрейшей паспортисткой, которая оживает на даче, и неунывающим обувщиком, который любит свою работу.
Власти подготовили проект указа по стимулированию рождаемости. Обещают, кстати, решить вопрос с пенсионным стажем многодетных матерей. А еще в Беларуси хотят пересмотреть налоговые вычеты для семей с детьми.
Скажите, вы понимаете, зачем в новых домах продолжают строить мусоропроводы? Ведь их же заваривают сразу после ввода дома в эксплуатацию. Странная ситуация. согласитесь. Разбирались.
Непросто быть медсестрой: ты и помощник врача, и надежда пациента. К нас в студию пришли парни и девушки, которые работают медсестрами (да, медбратьев формально не существует). Наши герои рассказали про самую неприятную процедуру, которую приходилось выполнять, про плюсы и минусы своей профессии и самых сложных моментах в работе.
Дэйзи и Франсис познакомились в ресторане в Квебеке, а сейчас они живут в Минске. Дэйзи Паре — жена легионера из «Динамо» Франсиса Паре. Она рассказала нам, что пугало ее при переезде в Беларусь, чем она занимается, пока муж играет, а дочь ходит в детский сад, "о котором только можно мечатать", а также о своей любви к Комаровке (между прочим, доставка с рынка снова заработала).
Эти парни из Могилева не сразу добились успеха, несколько лет они пробовали и заявляли о себе на всевозможных конкурсах, а теперь дают концерты не только в Беларуси. Встречайте, пожалуй, главную на данный момент белорусскую рок-группу Nizkiz.