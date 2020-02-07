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Рыбак выловил в Августовском канале огромную щуку весом 7,4 кг. Смотрите, какая!
07.02.2020 07:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Гродненского района Эдмунд Юткевич поймал в Августовском канале щуку весом в 7,4 килограмма. Ловил на удочку, в качестве наживки использовал пескаря. Для того, чтобы вытащить большую рыбу из водоема, даже пришлось самому лезть в воду, потому что леска запуталась в камышах, а рыба норовила сорваться,
Чтобы вытащить щуку, рыбаку пришлось побегать по берегу, вырывать камыш и лезть в воду. Но в конце концов мужчина вытянул щуку на берег. Вес рыбы оказался внушительным — 7,4 килограмма.
Это не первый такой увесистый улов у гродненского рыбака: и раньше попадалась щука весом около 10 кг. Но в нынешнем сезоне это первая такая удачная рыбалка.
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Житель Гродненского района Эдмунд Юткевич поймал в Августовском канале щуку весом в 7,4 килограмма. Ловил на удочку, в качестве наживки использовал пескаря. Для...
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