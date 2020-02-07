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Из минуса - в плюс, из снега - в дождь. Погода в Могилеве в выходные
07.02.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Зима в Могилев вернулась ненадолго: уже в воскресенье на термометре снова плюс,
Сегодня, в пятницу 7 февраля, днем до -4°С, серо и пасмурно, очень сильный ветер — до 19 м/с.
В субботу, 8 февраля, ночью до −7 °С, а днем — до −3 °С. Облачно и серо. К вечеру пойдет снег.
В воскресенье, 9 февраля, ночью до −2 °С, а днем уже до +2 °С. Возможен дождь.
Хороших выходных, друзья!
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Зима в Могилев вернулась ненадолго: уже в воскресенье на термометре снова плюс.
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