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Мороз и солнце. Погода в Гомеле в выходные

07.02.2020 07:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В последние зимние дни февраль реабилитируется как может: морозит, вьюжит, завывает. Только посмотрите, какой ветер! Скорей бы добежать до теплого офиса. Выходные, обещает pogoda.by, пройдут куда спокойнее.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу гомельчан ждет отличная погодка: мороз до минус четырех и солнце.

В воскресенье северный ветер сменится на южный, как итог — потепление до нуля, а после обеда мокрый снег.

Хороших выходных!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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В последние зимние дни февраль реабилитируется как может: морозит, вьюжит, завывает.
 
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