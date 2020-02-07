Мороз и солнце. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

В последние зимние дни февраль реабилитируется как может: морозит, вьюжит, завывает. Только посмотрите, какой ветер! Скорей бы добежать до теплого офиса. Выходные, обещает pogoda.by, пройдут куда спокойнее.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу гомельчан ждет отличная погодка: мороз до минус четырех и солнце.

В воскресенье северный ветер сменится на южный, как итог — потепление до нуля, а после обеда мокрый снег.

Хороших выходных!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY .