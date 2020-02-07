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Мороз и солнце. Погода в Гомеле в выходные
07.02.2020 07:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В последние зимние дни февраль реабилитируется как может: морозит, вьюжит, завывает. Только посмотрите, какой ветер! Скорей бы добежать до теплого офиса. Выходные,
В субботу гомельчан ждет отличная погодка: мороз до минус четырех и солнце.
В воскресенье северный ветер сменится на южный, как итог — потепление до нуля, а после обеда мокрый снег.
Хороших выходных!
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В последние зимние дни февраль реабилитируется как может: морозит, вьюжит, завывает.
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