В Индии у жителей многоэтажного дома из кранов пошел алкоголь

Источник материала: Газета Авангард

У жителей многоэтажного дома в индийском штате Керала из кранов в квартирах полился алкоголь. Об инциденте сообщает BBC .





Как отмечает телеканал, из-за сильного запаха люди сразу обратили внимание на произошедшее и не стали употреблять подозрительную воду.

После обращения с жалобами к местным властям, удалось установить, что рядом со скважиной, из которой осуществляется забор воды в дома, были захоронены 6 тыс. л конфискованного ранее алкоголя.

Спиртное через почву попало в источник пресной воды. Последствия случившегося устраняются.