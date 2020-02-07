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В Индии у жителей многоэтажного дома из кранов пошел алкоголь

07.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

У жителей многоэтажного дома в индийском штате Керала из кранов в квартирах полился алкоголь. Об инциденте сообщает BBC.

В Индии у жителей многоэтажного дома из кранов пошел алкоголь

Как отмечает телеканал, из-за сильного запаха люди сразу обратили внимание на произошедшее и не стали употреблять подозрительную воду.

После обращения с жалобами к местным властям, удалось установить, что рядом со скважиной, из которой осуществляется забор воды в дома, были захоронены 6 тыс. л конфискованного ранее алкоголя.

Спиртное через почву попало в источник пресной воды. Последствия случившегося устраняются.

Белта

 
 
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У жителей многоэтажного дома в индийском штате Керала из кранов в квартирах полился алкоголь. Об инциденте сообщает BBC. Как отмечает телеканал,...
 
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