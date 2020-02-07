Систему налоговых вычетов пересмотрят в Беларуси

Профсоюзы предлагают увеличить стандартный вычет по подоходному налогу для семей с детьми.

Информация опубликована на официальном сайте ФПБ.

Заседание Национального совета по трудовым и социальным вопросам прошло 5 февраля. По словам заместителя министра по налогам и сборам Эллы Селицкой, вопросы по поддержке семей путем увеличения вычетов рассматривались в Беларуси дважды.

Она напомнила, что такое предложение уже содержится в Генеральном соглашении между правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019-2021 годы. В прошлом году Минэкономики инициировало увеличение налогового вычета до размеров прожиточного минимума.

В нынешнем году планируется проанализировать все налоговые вычеты в целях дальнейшего внедрения адресной социальной поддержки.

В настоящее время вычет по налогам на ребенка до 18 лет или иждивенца равен 34 рублям (в 2019 году – 32 рубля). Для одиноких родителей, родителей двоих и более детей, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет налоговый вычет составляет 65 рублей (в 2019 году – 61 рубль).