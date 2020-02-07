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Систему налоговых вычетов пересмотрят в Беларуси
07.02.2020 10:09 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Профсоюзы предлагают увеличить стандартный вычет по подоходному налогу для семей с детьми.
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Заседание Национального совета по трудовым и социальным вопросам прошло 5 февраля. По словам заместителя министра по налогам и сборам Эллы Селицкой, вопросы по поддержке семей путем увеличения вычетов рассматривались в Беларуси дважды.
Она напомнила, что такое предложение уже содержится в Генеральном соглашении между правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019-2021 годы. В прошлом году Минэкономики инициировало увеличение налогового вычета до размеров прожиточного минимума.
В нынешнем году планируется проанализировать все налоговые вычеты в целях дальнейшего внедрения адресной социальной поддержки.
В настоящее время вычет по налогам на ребенка до 18 лет или иждивенца равен 34 рублям (в 2019 году – 32 рубля). Для одиноких родителей, родителей двоих и более детей, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет налоговый вычет составляет 65 рублей (в 2019 году – 61 рубль).
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Профсоюзы предлагают увеличить стандартный вычет по подоходному налогу для семей с детьми. Информация опубликована на официальном сайте ФПБ.
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