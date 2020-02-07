Налицо – факты халатного отношения

Источник материала: Единство

Жители деревни Углы Дмитрий Кражев, Мария Иванова, Федор Тимофеев пришли на прием к председателю райисполкома Геннадию Денгалеву как раз таки с таким наболевшим вопросом, который не решается уже много лет. Их дом находится возле территории бывшего завода, на которой сейчас располагаются котельные и пилорамы. Если открыть форточку, то дым устремится в квартиру. Представители инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды выезжали на место и зафиксировали превышения выбросов в 2,5-3 раза. Там же побывали и специалисты центра гигиены и эпидемиологии и вынесли предписания организациям устранить нарушения. Однако воз и ныне там: нарушения не устранены, а деятельность предприятий продолжается. Геннадий Денгалев подверг критике работу районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды и центра гигиены и эпидемиологии и потребовал в кратчайшие сроки принять меры вплоть до приостановления работы предприятий до устранения недостатков.

Хождения по мукам коснулись и борисовчанки Анны Какшинской, которая неоднократно обращалась в УП «Жилье». Дом, в котором она живет (№ 49а по ул. Л.Чаловской. – Прим. авт.), расположен буквой «Г», и в одной его части есть горячая вода, а в другой – нет. Как пояснил директор УП «Жилье» П.Ф. Чижов, все дело в насосе, который якобы неправильно установлен. Геннадий Денгалев высказал замечания Петру Филипповичу. В частности, он отметил, что если люди обращаются не в первый раз, то нужно немедленно выяснить причину сложившегося положения и устранить недоработки. Председатель попросил директора УП «Жилье» в течение двух месяцев контролировать температуру воды в квартире и уведомлять его о результатах.

В тот день на приеме у Геннадия Денгалева побывала и многодетная мать Наталья Лысковец, проживающая по ул. Коммунальной, 7. Женщина одна воспитывает детей, один из которых имеет инвалидность.

Изрядно подустав от житейских перипетий, заявительница попросила председателя помочь решить жилищный вопрос. Женщина состоит в очереди на строительство дома и переживает, что ей выделят участок на окраине города без инфраструктуры. Она рассказала, что рядом с ее нынешним домом есть якобы заросшие, никем не используемые участки. Однако, как пояснил Геннадий Денгалев, заросшие – это еще не значит, что они никому не принадлежат и предусмотрены под строительство жилья. Возможно, эта территория является границей сельхозугодий или леса. Понимая непростую жизненную ситуацию заявительницы, Геннадий Денгалев пообещал, что службы изучат этот вопрос, и ей предоставят на выбор все возможные варианты.

Председатель райисполкома всегда глубоко вникает в проблему каждого и желает помочь. Однако встречаются люди, которые обманным путем пытаются получить желаемое. А это крайне неприятно любому, и надеяться на положительный исход не стоит. Так, председатель ЖСПК «Редут» Наталья Альшевская на приеме у главы региона рассказала, что рядом с домом № 9 по ул. Чапаева велась реконструкция, а подвоз строительной техники и материалов осуществлялся через их двор. По словам заявительницы, именно это и стало причиной разлома асфальта возле дома. Борисовчанка попросила заменить асфальтное покрытие. Однако Геннадий Денгалев отметил, что машины не могли повредить асфальт, а все дело в том, что он уже изжил свой срок службы и давно требует замены. Глава региона пояснил, что территория, прилегающая к кооперативу, является сообственностью жильцов и содержится за их счет.

На этот раз на рассмотрение всех вопросов ушло около четырех часов. Несмотря на то, что некоторые люди записались на прием заранее и было время хорошо продумать обращение, к сожалению, сформулировать конкретный вопрос многие могли не сразу. Оно и понятно: у одних сказывалось волнение и обида, другие хотели рассказать как можно подробнее. Тем не менее, всех заявителей председатель внимательно и терпеливо выслушал. Некоторым даны разъяснения прямо на месте, а проблемы других требуют дополнительного рассмотрения. Заявители получат ответы в установленные законодательством сроки.

Екатерина ВОРОБЬЕВА