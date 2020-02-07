На учете в уголовно-исполнительной инспекции Несвижского РОВД — 336 лиц, имеющих судимость

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Несвижском сельисполкоме прошло выездное заседание наблюдательной комиссии при Несвижском районном исполнительном комитете под председательством заместителя председателя комиссии, начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Татьяны Толстик. В состав комиссии вошли исполняющий обязанности председателя Несвижского сельского исполнительного комитета С.Н. Белазарович, заместитель начальника Несвижского РОВД Д.М. Чижик, начальник уголовно-исполнительной инспекции Несвижского РОВД А.Р. Кисель, начальник отдела занятости и трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома С.И. Емельянчик.

Одним из основных вопросов, которые находились на рассмотрении, являлась занятость лиц, освобожденных в 2019 году из учреждений уголовно-исполнительной системы МВД Республики Беларусь. Как рассказал начальник уголовно-исполнительной инспекции Несвижского РОВД Александр Кисель, по состоянию на 30 января на учете в уголовно-исполнительной инспекции Несвижского РОВД состояли 336 лиц, имеющих судимость. По состоянию на 29 января на учете в отделе занятости и трудовых отношений состоял 1 человек (освободился в 2019 году), имеющий судимость, и 1 человек трудоустроен. В течение января в Несвижский РТЦСОН обратился один освобожденный из учреждений УИС, которому оказана консультационная и гуманитарная помощь. Также в январе Несвижским РОВД проведено профилактическое мероприятие для лиц, имеющих судимость, злоупотребляющих спиртными напитками, потребляющих наркотические средства, не работающих и не учащихся. В нем приняли участие 12 человек.

Исполняющий обязанности председателя Несвижского сельисполкома Сергей Белазарович говорил о состоянии работы совета ОПОП в Несвижском сельисполкоме по предупреждению правонарушений со стороны лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы МВД Республики Беларусь и состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции Несвижского РОВД.

Согласно данным Несвижского РОВД, на территории Несвижского сельсовета проживают 37 лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции Несвижского РОВД, — 33 мужчины и 4 женщины. Из них 20 человек работают официально, 7 — официально не работают, 3 — работают в Российской Федерации, 3 имеют группу инвалидности, 2 находятся в ЛТП, 1 — под стражей, 1 — отбывает арест. За прошлый год из учреждений уголовно-исполнительной системы МВД Республики Беларусь на территорию Несвижского совета прибыли 6 освободившихся. Из них в Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения обратились двое. Им оказана консультационная и психологическая помощь.

После рассмотрения вопросов комиссия провела прием проживающих на территории Несвижского сельского совета лиц (5 человек), которые имеют судимость, склонны к противоправному поведению и нуждаются в помощи по трудоустройству и социальной адаптации.

По итогам заседания было решено усилить контроль над образом жизни и поведением по месту жительства и работы лиц, состоящих на учете в УИИ Несвижского РОВД и отбывающих наказания, не связанные с изоляцией от общества; продолжать содействовать в трудоустройстве лицам, освобождаемым из учреждений уголовно-исполнительной системы МВД Республики Беларусь в 2020 году; составить и согласовать графики проведения в 2020 году профилактических акций «Ярмарка вакансий» и «Благовесть»; предоставлять информацию о лицах, освобожденных из УУИС МВД Республики Беларусь в 2020 г., в течение 5 рабочих дней после постановки освобожденного лица на учет в уголовно-исполнительную инспекцию для пополнения базы данных по учету лиц, освобожденных из УУИС в 2020 году; оказывать содействие по доставке лиц, осужденных по ст. 107 УК Республики Беларусь, уклоняющихся от постановки на учет и посещения врача-нарколога, в УЗ «Несвижская ЦРБ»; продолжать проведение целенаправленной работы по трудоустройству освобожденных в 2020 году лиц; взять на контроль трудоустройство и изготовление паспортов лицам, рассмотренным на заседании.

«НН».