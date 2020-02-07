Центр гигиены организовал в Глусском районе акцию «Чистые руки»

Источник материала: Радзiма





«Регулярно мойте руки» — это известная всем и каждому с детства рекомендация. Кишечных инфекций, вирусных гепатитов, острых респираторных заболеваний и других болезней можно избежать, всего-навсего тщательно помыв руки с водой и мылом. Напомнить младшим школьникам, почему так важно мыть руки, в гимназию Глуска в рамках акции «Чистые руки» недавно пришли специалисты районного Центра гигиены и эпидемиологии. Главный государственный санитарный врач района Роман Пускин вместе с фельдшером-лаборантом Галиной Куксик и помощником врача-гигиениста Ириной Канашевич не просто напомнили детям, как правильно проводить гигиену рук, но и провели вместе с ними небольшой эксперимент: взяли у ребят отпечатки ладошек до и после мытья рук с помощью чашек Петри, заполненных специальной питательной средой, при попадании на которую микробы начинают расти. Позже в лаборатории специалисты изучат результаты и обязательно расскажут о них ребятам, а те, в свою очередь, надеемся, сделают вывод, что мытье рук — это простой способ быть здоровым.











В Глусском районе, по данным райЦГЭ, уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями в январе текущего года по сравнению с прошлогодним январем снизился: с 351 до 286 случаев. Более пяти лет у нас не был зарегистрирован грипп. Случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями за январь 2020 года не зарегистрировано (за аналогичный период прошлого года — 3 случая). При этом в 2019 году в районе официально зафиксировано 10 случаев подобных заболеваний (на 1 случай больше по сравнению с 2018-м), из них 6 случаев ротавирусной инфекции.











Анна АВТУХОВА

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