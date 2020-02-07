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В Беларуси изменили требования к состоянию здоровья призывников
07.02.2020 10:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси изменили требования к состоянию здоровья белорусских призывников. Документ подготовили специалисты Министерства обороны и Министерства здравоохранения, информация об этом
Инструкцией
Основная часть инструкций — это перечень заболеваний и то, к каким категориям годности относятся имеющие их призывники.
В соцсетях стали появляться сообщения, что судя по инструкции, «в армию теперь будут забирать всех». Однако в своем телеграм-канале Минобороны
Документ, сообщают в ведомстве, принят с целью уточнить требования к «состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу и службу в резерве, а также проходящих службу по следующим классам заболеваний»:
— заболевания опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы;
— заболевания эндокринной системы;
— расстройства питания и нарушения обмена веществ;
— заболевания сердечно-сосудистой системы, сопровождающиеся незначительными нарушениями сердечного ритма.
Документ вступает в силу после официального опубликования, то есть к началу весеннего призыва.
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В Беларуси изменили требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью. Документ подготовили специалисты Минобороны и Минздрава.
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