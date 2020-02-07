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В Беларуси изменили требования к состоянию здоровья призывников

07.02.2020 10:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси изменили требования к состоянию здоровья белорусских призывников. Документ подготовили специалисты Министерства обороны и Министерства здравоохранения, информация об этом размещена на Национальном правовом портале.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Инструкцией определены требования, которые предъявляются к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью. В соответствии с ними будет проводиться медицинское освидетельствование при приписке к призывным участкам,
призыве на военную службу, службу в резерве, а также на военные и специальные сборы из числа военнообязанных, состоящих в запасе Вооруженных Сил и других случаях.

Основная часть инструкций — это перечень заболеваний и то, к каким категориям годности относятся имеющие их призывники.

В соцсетях стали появляться сообщения, что судя по инструкции, «в армию теперь будут забирать всех». Однако в своем телеграм-канале Минобороны заявил, что кардинальных изменений в подходе к оценке состояния здоровья граждан при призыве на срочную военную службу не будет.

Документ, сообщают в ведомстве, принят с целью уточнить требования к «состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу и службу в резерве, а также проходящих службу по следующим классам заболеваний»:

— заболевания опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы;

— заболевания эндокринной системы;

— расстройства питания и нарушения обмена веществ;

— заболевания сердечно-сосудистой системы, сопровождающиеся незначительными нарушениями сердечного ритма.

Документ вступает в силу после официального опубликования, то есть к началу весеннего призыва.

 
 
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В Беларуси изменили требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью. Документ подготовили специалисты Минобороны и Минздрава.
 
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