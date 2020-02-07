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Солнечно и без дождей. Погода в Гродно в выходные

07.02.2020 10:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в выходные будет солнечно, немного ветрено, но без осадков, сообщает pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу днем — 0…+2°C. Переменная облачность, без осадков, слабый ветер. Ночью — небольшие заморозки.

В воскресенье небольшая облачность, утром — ясно. Вечером — сильный ветер. Днем — +2…4°C.

Хороших выходных!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в выходные будет солнечно, немного ветрено, но без осадков.
 
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