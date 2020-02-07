|
Солнечно и без дождей. Погода в Гродно в выходные
07.02.2020 10:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в выходные будет солнечно, немного ветрено, но без осадков,
В субботу днем — 0…+2°C. Переменная облачность, без осадков, слабый ветер. Ночью — небольшие заморозки.
В воскресенье небольшая облачность, утром — ясно. Вечером — сильный ветер. Днем — +2…4°C.
Хороших выходных!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно в выходные будет солнечно, немного ветрено, но без осадков.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)