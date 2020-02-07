Знатоки музыкально-теоретических дисциплин собрались в областном центре

Источник материала: Газета Авангард

4 февраля детской школе искусств № 6 г. Гомеля состоялась областная музыкально-теоретическая олимпиада, где собрались знатоки музыкально-теоретических дисциплин, чтобы посостязаться в глубине знаний.





На интеллектуальный турнир приехали одарённые дети из Гомеля, Светлогорска, Речицы, Рогачёва, Жлобина и Буда-Кошелево. Представлять свою школу в соревновании такого уровня — большая честь и ответственность для каждого из юных музыкантов. Наш район представили Екатерина Оксенюк (учитель Радченко Ольга Феликсовна) из Буда-Кошелёвской школы искусств и Дарья Ивченко (учитель Шведова Виктория Вадимовна) из Уваровичской школы искусств. Ребята продемонстрировали хорошие теоретические знания, развитое логическое мышление, проявили целеустремлённость и упорство. Все участники отмечены дипломами и ценными подарками.







Подготовила Ольга Чернякова

Фото из архива ДШИ