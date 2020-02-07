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Знатоки музыкально-теоретических дисциплин собрались в областном центре

07.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

4 февраля детской школе искусств № 6 г. Гомеля состоялась областная музыкально-теоретическая олимпиада, где собрались знатоки музыкально-теоретических дисциплин, чтобы посостязаться в глубине знаний.

Знатоки музыкально-теоретических дисциплин собрались в областном центре

На интеллектуальный турнир приехали одарённые дети из Гомеля, Светлогорска, Речицы, Рогачёва, Жлобина и Буда-Кошелево. Представлять свою школу в соревновании такого уровня — большая честь и ответственность для каждого из юных  музыкантов.  Наш район представили Екатерина Оксенюк (учитель Радченко Ольга Феликсовна) из Буда-Кошелёвской школы искусств  и Дарья Ивченко  (учитель Шведова Виктория Вадимовна) из Уваровичской школы искусств. Ребята продемонстрировали хорошие теоретические знания, развитое логическое мышление, проявили целеустремлённость и упорство. Все участники отмечены  дипломами и ценными подарками.

Знатоки музыкально-теоретических дисциплин собрались в областном центре
Знатоки музыкально-теоретических дисциплин собрались в областном центре

Подготовила Ольга Чернякова

Фото из архива ДШИ

 
Теги: Гомель
 
 
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4 февраля детской школе искусств № 6 г. Гомеля состоялась областная музыкально-теоретическая олимпиада, где собрались знатоки...
 
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