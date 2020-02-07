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В Калинковичах мужчина расстрелял чужой BMW. Зачем - выясняют следователи

07.02.2020 11:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Калинковичах оперативники задержали мужчину, который ночью обстрелял чужой BMW X5. Подробности рассказали в УВД.


Фото: УВД Гомельского облисполкома

29 января в милицию обратился местный житель. Он рассказал, что накануне ночью неизвестный расстрелял его BMW X5, находящийся на неохраняемой стоянке.

Оперативники вскоре вышли на 41-летнего местного жителя, который мог быть причастен к повреждению иномарки. А позже нашли и оружие, из которого совершались выстрелы.


Фото: УВД Гомельского облисполкома

Гладкоствольный обрез был спрятан в подвале дома, который стоит по соседству с домом подозреваемого.

Мотивы поступка мужчины теперь выясняют следователи.

 
 
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В милицию обратился местный житель. Он рассказал, что накануне ночью неизвестный расстрелял его BMW X5, находившийся на неохраняемой стоянке.
 
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