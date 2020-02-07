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В Калинковичах мужчина расстрелял чужой BMW. Зачем - выясняют следователи
07.02.2020 11:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Калинковичах оперативники задержали мужчину, который ночью обстрелял чужой BMW X5. Подробности
29 января в милицию обратился местный житель. Он рассказал, что накануне ночью неизвестный расстрелял его BMW X5, находящийся на неохраняемой стоянке.
Оперативники вскоре вышли на 41-летнего местного жителя, который мог быть причастен к повреждению иномарки. А позже нашли и оружие, из которого совершались выстрелы.
Гладкоствольный обрез был спрятан в подвале дома, который стоит по соседству с домом подозреваемого.
Мотивы поступка мужчины теперь выясняют следователи.
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В милицию обратился местный житель. Он рассказал, что накануне ночью неизвестный расстрелял его BMW X5, находившийся на неохраняемой стоянке.
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